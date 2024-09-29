دراسة لإنفستكورب وجامعة أكسفورد عن توجهات المستهلكين فيما يتعلق بتغير المناخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬جديدة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬انفستكورب‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬كلية‭ ‬سعيد‭ ‬لإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬وباحثين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هامبورغ‭ ‬إلى‭ ‬رؤى‭ ‬أولية‭ ‬حول‭ ‬مواقف‭ ‬المستهلكين‭ ‬تجاه‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬وتهدف‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬للشركات‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات‭ ‬والأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمستثمرين‭ ‬حول‭ ‬محركات‭ ‬اتجاهات‭ ‬الاستهلاك‭ ‬المستدام‭ ‬وعوائقه‭.‬

تسلط‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬البحث‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬انفستكورب‭ ‬وأكسفورد‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬مواقف‭ ‬المستهلكين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬السلوكيات‭ ‬المستدامة‭ ‬بيئيًا‭. ‬وتهدف‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬السلوكيات‭ ‬المستدامة‭ ‬المعلنة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬وأفعالهم،‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬الموقف‭ ‬والسلوك‮»‬‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬سلّط‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذي‭ ‬لانفستكورب‭ ‬محمد‭ ‬العارضي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬التعاونية‭ ‬للبحث‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬تتطلب‭ ‬معالجة‭ ‬تحديات‭ ‬المناخ‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والعلمية‭ ‬وأوساط‭ ‬الأعمال‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بدعم‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬الحيويّ‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬أكسفورد‭ ‬لإنتاج‭ ‬رؤى‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬لصالح‭ ‬المجتمع‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

قاد‭ ‬البحث‭ ‬أمير‭ ‬أمل‭ ‬زاده،‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬سعيد‭ ‬لإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬ومدير‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬أكسفورد‭ ‬لإعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الأداء‮»‬،‭ ‬وسوف‭ ‬يعرض‭ ‬نتائج‭ ‬المسح‭ ‬الشامل‭ ‬للمستهلكين‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬أكسفورد‭ ‬لإعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الأداء‮»‬‭ (‬ ORP ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬باليول‭ ‬في‭ ‬أكسفورد‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬أمير‭ ‬أمل‭ ‬زاده‭: ‬‮«‬تقدم‭ ‬نتائج‭ ‬الاستطلاع‭ ‬رؤى‭ ‬عالمية‭ ‬قيّمة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬سياسات‭ ‬فعالة‭ ‬وتوجيه‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬التسويق‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاستهلاك‮»‬‭.‬

يشكل‭ ‬الاستهلاك‭ ‬المنزلي‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي،‭ ‬ويتحمل‭ ‬المستهلكون‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الصناعية‭ ‬مسؤولية‭ ‬70‭% ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الإسكان‭ ‬والنقل‭ ‬والغذاء‭.‬