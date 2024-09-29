دراسة لإنفستكورب وجامعة أكسفورد عن توجهات المستهلكين فيما يتعلق بتغير المناخ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
توصلت دراسة بحثية جديدة بدعم من انفستكورب بالشراكة مع كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد وباحثين من جامعة هامبورغ إلى رؤى أولية حول مواقف المستهلكين تجاه تغير المناخ. وتهدف الدراسة إلى تقديم معلومات للشركات وصناع السياسات والأوساط الأكاديمية والمستثمرين حول محركات اتجاهات الاستهلاك المستدام وعوائقه.
تسلط المرحلة الأولى من مشروع البحث المشترك بين انفستكورب وأكسفورد الضوء على كيفية تأثير مواقف المستهلكين على المستوى العالمي على السلوكيات المستدامة بيئيًا. وتهدف الدراسة إلى سد الفجوة بين السلوكيات المستدامة المعلنة للمستهلكين وأفعالهم، والمعروفة باسم «الفجوة بين الموقف والسلوك».
في هذا الصدد، سلّط رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب محمد العارضي الضوء على الطبيعة التعاونية للبحث بقوله: «تتطلب معالجة تحديات المناخ تضافر جهود القادة في الأوساط الأكاديمية والعلمية وأوساط الأعمال. ونحن فخورون بدعم هذا البحث الحيويّ والتعاون مع أكسفورد لإنتاج رؤى قابلة للتنفيذ لصالح المجتمع العالمي».
قاد البحث أمير أمل زاده، الأستاذ المشارك في المحاسبة في كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد ومدير «مبادرة أكسفورد لإعادة التفكير في الأداء»، وسوف يعرض نتائج المسح الشامل للمستهلكين الذي أجري في أكثر من 20 دولة خلال مؤتمر «مبادرة أكسفورد لإعادة التفكير في الأداء» ( ORP )، الذي يعقد في كلية باليول في أكسفورد يوم الجمعة.
وقال أمير أمل زاده: «تقدم نتائج الاستطلاع رؤى عالمية قيّمة يمكن أن تساعد في صياغة سياسات فعالة وتوجيه القطاع الخاص في عملية تطوير المنتجات والخدمات واستراتيجيات التسويق للحد من الانبعاثات المرتبطة بالاستهلاك».
يشكل الاستهلاك المنزلي ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويتحمل المستهلكون في البلدان الصناعية مسؤولية 70% من التأثيرات البيئية في قطاعات الإسكان والنقل والغذاء.
MENAFN29092024000055011008ID1108727874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.