((بوليتكنك)) تناقش أحدث الاتجاهات في قطاع اللوجستيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) مؤخرًا معرض Logi - expo ، وذلك بالتعاون مع CIPS - فرع معهد تشارترد للمشتريات والتوريد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يعد أكبر منظمة عالمية لمحترفي المشتريات والتوريد.
واستهدف المعرض طلبة اللوجستيات لاطلاعهم على أحدث الاتجاهات في سلسلة التوريد والنقل واللوجستيات، من خلال المناقشات المثمرة التي قادها خبراء الصناعة والقادة الأكاديميون.
وبهذه المناسبة، ألقى الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكاهون كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدًا حرص البوليتكنك منذ نشأتها على إقامة شراكات مع مختلف المؤسسات الصناعية الرئيسة ومع كبرى الشركات في مختلف المجالات، بما يدعم رؤيتها ويسهم في تحقيق خطتها الإستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 .
ونوه إلى أن من شأن المعرض الذي تستضيفه البوليتكنك أن يسهم في تعزيز مهارات ومعارف الطلبة البحرينيين في قطاع النقل المستدام والخدمات اللوجستية، مما يجعلهم جاهزين للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم، كونهم مزودين بمهارات القرن الواحد والعشرين والتي لا ترتكز على اكتسابهم للمعرفة فقط، وإنما إثبات مهاراتهم في التعلم، والإدارة الذاتية، والعمل الجماعي، والاتصالات، والمشاريع، والتخطيط والتكنولوجيا وحل المشكلات، بحيث يكونوا المفضلين محليًّا وإقليميًّا.
من جانبه، قال المتحدث الرئيسي السيد سام أشامبونج من FCIPS : «كان معرض Logi Expo الذي استضافته كلية بوليتكنك البحرين منصة فريدة من نوعها، حيث أتيحت الفرصة لتبادل الممارسات المبتكرة ودراسات الحالة من قبل خبراء الصناعة المخضرمين وكذلك الطلبة، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر للمنظمين لتسهيلهم عقد منتدى يخدم أغراضًا وجماهير متعددة، كما من شأن أن يضع مملكة البحرين على الخريطة كمركز لأفضل الممارسات لسلسلة التوريد والتميز اللوجستي». وتضمن المعرض عرضًا شيقًا حول مستقبل قيادة المشتريات، قدمه المتحدث الرئيسي السيد سام أشامبونج FCIPS ، حيث غطى مواضيع مهمة مثل: المشتريات في العصر الرقمي، والنظرة المستقبلية للمشتريات، وفهم أصحاب المصلحة، وبناء المصداقية، والمهارات العليا اللازمة لقادة المشتريات. واستكشف المشاركون في حلقة النقاش الأولى كيفية تأثير التكنولوجيا على المشتريات في مجالات تخصصهم، فيما ركزت المناقشة الثانية على الاستدامة وسلسلة التوريد الدائرية واستراتيجيات الحد من النفايات، حيث قدمت رؤى مثيرة للتفكير حول مستقبل الخدمات اللوجستية المستدامة.
وفي الختام، تقدم البروفيسور أوكاهون بجزيل الشكر لجميع المشاركين والمتحدثين على مشاركتهم بخبراتهم، وللشركاء في الصناعة على دعمهم وتعاونهم المستمر، متطلعًا إلى المزيد من التعاون والفعاليات الناجحة.
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