((بوليتكنك)) تناقش أحدث الاتجاهات في قطاع اللوجستيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬مؤخرًا‭ ‬معرض‭ ‬ Logi ‭- ‬ ،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ CIPS ‭- ‬فرع‭ ‬معهد‭ ‬تشارترد‭ ‬للمشتريات‭ ‬والتوريد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أكبر‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬لمحترفي‭ ‬المشتريات‭ ‬والتوريد‭.‬

واستهدف‭ ‬المعرض‭ ‬طلبة‭ ‬اللوجستيات‭ ‬لاطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬والنقل‭ ‬واللوجستيات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناقشات‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة‭ ‬والقادة‭ ‬الأكاديميون‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ألقى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكاهون‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬خلالها‭ ‬بالحضور،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬البوليتكنك‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصناعية‭ ‬الرئيسة‭ ‬ومع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬رؤيتها‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬خطتها‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‭ .‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬البوليتكنك‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬ومعارف‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬المستدام‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬جاهزين‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬فور‭ ‬تخرجهم،‭ ‬كونهم‭ ‬مزودين‭ ‬بمهارات‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬اكتسابهم‭ ‬للمعرفة‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬إثبات‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬التعلم،‭ ‬والإدارة‭ ‬الذاتية،‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والمشاريع،‭ ‬والتخطيط‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات،‭ ‬بحيث‭ ‬يكونوا‭ ‬المفضلين‭ ‬محليًّا‭ ‬وإقليميًّا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬السيد‭ ‬سام‭ ‬أشامبونج‭ ‬من‭ ‬ FCIPS ‭: ‬‮«‬كان‭ ‬معرض‭ ‬ Logi ‭ ‬ Expo ‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬كلية‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬حيث‭ ‬أتيحت‭ ‬الفرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الممارسات‭ ‬المبتكرة‭ ‬ودراسات‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة‭ ‬المخضرمين‭ ‬وكذلك‭ ‬الطلبة،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬للمنظمين‭ ‬لتسهيلهم‭ ‬عقد‭ ‬منتدى‭ ‬يخدم‭ ‬أغراضًا‭ ‬وجماهير‭ ‬متعددة،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬كمركز‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لسلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬والتميز‭ ‬اللوجستي‮»‬‭. ‬وتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬عرضًا‭ ‬شيقًا‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬قيادة‭ ‬المشتريات،‭ ‬قدمه‭ ‬المتحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬السيد‭ ‬سام‭ ‬أشامبونج‭ ‬ FCIPS ،‭ ‬حيث‭ ‬غطى‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة‭ ‬مثل‭: ‬المشتريات‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي،‭ ‬والنظرة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمشتريات،‭ ‬وفهم‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة،‭ ‬وبناء‭ ‬المصداقية،‭ ‬والمهارات‭ ‬العليا‭ ‬اللازمة‭ ‬لقادة‭ ‬المشتريات‭. ‬واستكشف‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬النقاش‭ ‬الأولى‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬المشتريات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تخصصهم،‭ ‬فيما‭ ‬ركزت‭ ‬المناقشة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬وسلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬الدائرية‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬النفايات،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬رؤى‭ ‬مثيرة‭ ‬للتفكير‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬المستدامة‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬تقدم‭ ‬البروفيسور‭ ‬أوكاهون‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬والمتحدثين‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬بخبراتهم،‭ ‬وللشركاء‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬وتعاونهم‭ ‬المستمر،‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والفعاليات‭ ‬الناجحة‭.‬