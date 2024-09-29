Monday, 30 September 2024 08:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بوليتكنك)) تناقش أحدث الاتجاهات في قطاع اللوجستيات

9/29/2024 11:56:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬مؤخرًا‭ ‬معرض‭ ‬ Logi ‭- ‬ expo ،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ CIPS ‭- ‬فرع‭ ‬معهد‭ ‬تشارترد‭ ‬للمشتريات‭ ‬والتوريد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أكبر‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬لمحترفي‭ ‬المشتريات‭ ‬والتوريد‭.‬

واستهدف‭ ‬المعرض‭ ‬طلبة‭ ‬اللوجستيات‭ ‬لاطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬والنقل‭ ‬واللوجستيات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناقشات‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة‭ ‬والقادة‭ ‬الأكاديميون‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ألقى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكاهون‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬خلالها‭ ‬بالحضور،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬البوليتكنك‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصناعية‭ ‬الرئيسة‭ ‬ومع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬رؤيتها‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬خطتها‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‭ .‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬البوليتكنك‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬ومعارف‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬المستدام‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬جاهزين‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬فور‭ ‬تخرجهم،‭ ‬كونهم‭ ‬مزودين‭ ‬بمهارات‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬اكتسابهم‭ ‬للمعرفة‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬إثبات‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬التعلم،‭ ‬والإدارة‭ ‬الذاتية،‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والمشاريع،‭ ‬والتخطيط‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات،‭ ‬بحيث‭ ‬يكونوا‭ ‬المفضلين‭ ‬محليًّا‭ ‬وإقليميًّا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬السيد‭ ‬سام‭ ‬أشامبونج‭ ‬من‭ ‬ FCIPS ‭: ‬‮«‬كان‭ ‬معرض‭ ‬ Logi ‭ ‬ Expo ‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬كلية‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬حيث‭ ‬أتيحت‭ ‬الفرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الممارسات‭ ‬المبتكرة‭ ‬ودراسات‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة‭ ‬المخضرمين‭ ‬وكذلك‭ ‬الطلبة،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬للمنظمين‭ ‬لتسهيلهم‭ ‬عقد‭ ‬منتدى‭ ‬يخدم‭ ‬أغراضًا‭ ‬وجماهير‭ ‬متعددة،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬كمركز‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لسلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬والتميز‭ ‬اللوجستي‮»‬‭. ‬وتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬عرضًا‭ ‬شيقًا‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬قيادة‭ ‬المشتريات،‭ ‬قدمه‭ ‬المتحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬السيد‭ ‬سام‭ ‬أشامبونج‭ ‬ FCIPS ،‭ ‬حيث‭ ‬غطى‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة‭ ‬مثل‭: ‬المشتريات‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي،‭ ‬والنظرة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمشتريات،‭ ‬وفهم‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة،‭ ‬وبناء‭ ‬المصداقية،‭ ‬والمهارات‭ ‬العليا‭ ‬اللازمة‭ ‬لقادة‭ ‬المشتريات‭. ‬واستكشف‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬النقاش‭ ‬الأولى‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬المشتريات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تخصصهم،‭ ‬فيما‭ ‬ركزت‭ ‬المناقشة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬وسلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬الدائرية‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬النفايات،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬رؤى‭ ‬مثيرة‭ ‬للتفكير‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬المستدامة‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬تقدم‭ ‬البروفيسور‭ ‬أوكاهون‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬والمتحدثين‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬بخبراتهم،‭ ‬وللشركاء‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬وتعاونهم‭ ‬المستمر،‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والفعاليات‭ ‬الناجحة‭.‬

MENAFN29092024000055011008ID1108727872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث