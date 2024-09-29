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منظمة السياحة العالمية لهذا العام ترفع شعار (السياحة والسلام)

9/29/2024 11:54:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) م.عوني ناصر قعوار

يحتفل عالم السياحة بتاريخ 27 أيلول من كل عام بيوم السياحة العالمي، وفي كل عام يقام هذا الاحتفال في بلدان مختلفة وتحت شعارات تتناسب مع الوضع العام الذي يسود العالم بأكمله، أو لتسليط الضوء على موضوع يتميز بأهمية كبيرة ويرتبط ارتباطا وثيقا في السياحة بهدف زيادة الوعي بأهمية هذا الموضوع، في هذا العام سيقام الاحتفال في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا تحت شعار "السياحة والسلام".
"معاً، يمكننا أن نسخّر قوة السياحة لتعزيز السلام والازدهار للجميع"، بهذه العبارة أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالته بمناسبة يوم السياحة العالمي لهذا العام، خاصة في ظل الظروف القاسية التي تعيشها الشعوب من جرّاء الحروب الغاشمة عليها، و بشكل خاص إخوتنا في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان. وما لهذه الحروب من تداعيات غير إنسانية والتي تطال جميع نواحي الحياة ليس فقط على الدول التي تعاني من الحروب بل أيضا للدول المجاورة لها.
أما العلاقة بين السياحة والسلام فتتجلى بأن السياحة المستدامة تخلق جسورا وروابط عميقة للتعرّف على الثقافات المختلفة، من خلال اختلاط الناس ببعضهم، مهما اختلفت أشكالهم أو لغاتهم أو ألوانهم أو دياناتهم، هذا الاختلاط الذي من شأنه أن يعمّق العلاقات بين الناس ومعرفة الحقيقة لتلك المجتمعات، بعيداً كل البعد عن محاولات التضليل من قبل بعض وسائل الإعلام التي يهمها زرع الكراهية بين الناس من أجل مصالح معينة.
أما السياحة المستدامة فهي تزرع في قلوب السائحين المحبة للدول التي يزورونها وللسكان المحليين لتلك الدول، فالتعامل المباشر مع الآخرين هو الطريقة الوحيدة التي تتيح للناس معرفة حقيقتهم من خلال الانخراط في ثقافاتهم وتوسيع آفاقهم، خاصة وأن كل سائح هو سفير لبلده ولا يقتصر ذلك على السائح فحسب بل أيضا كل شخص في البلد المضيف هو أيضا سفير لبلده، وأن يكون هذا التعامل مبنيا على الاحترام والمحبة، وهذا يعطي المجال لإنسانيتنا أن تطغى على أي سوء قد يمس الشعوب الأخرى مما يتيح الفرصة الكبيرة للتعايش السلمي بين الشعوب.
وهذا النوع من العلاقات الحضارية التي تخلقها السياحة يحث السائح على المحافظة على بيئة البلد المضيف، خاصة وأننا اليوم نواجه مشاكل بيئية كبيرة من جرّاء انبعاث الكثير من الغازات السامة سواء من استخدام الأسلحة المختلفة في الحروب أو من المصانع المختلفة والمنتشرة في أنحاء العالم وتراكم المخلفات السامة المختلفة.
ناهيك عن أهمية السياحة المستدامة في إنعاش الحياة الاقتصادية للمجتمعات المحلية، فهي تخلق الآلاف من فرص عمل، وبالتالي فهي تحد من البطالة والفقر اللذين يعدان عاملين أساسيين في فساد الشعوب وانتشار الكراهية والجرائم.
كما أن السياحة تعد رافداً مهما في زيادة الدخل القومي للدول، على سبيل المثال ساهمت السياحة الوافدة بنسبة 14 % من الدخل القومي حتى شهر تشرين الأول 2023، والتي بعدها أخذت السياحة الوافدة بالتراجع التدريجي وانخفضت أعداد السياح بنسبة كبيرة بعد الهجوم الغاشم على أهلنا في غزة، ومع زيادة وتيرة الصراع والحرب وصلت نسبة الإلغاءات في حجوزات السياح القادمين للمملكة إلى 90 %، مما أدى إلى إغلاق أكثر من 35 منشأة سياحية في مدينة البترا الوردية، والتي يعد زوارها كمؤشر حقيقي لعدد السياح، وبعد أن كنا نعاني من شح في عدد الغرف الفندقية لاستيعاب أعداد السياح الهائلة في عام 2023، أصبحنا اليوم نعاني من شح أعداد السياح وتسريح عدد كبير من العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد ومن المؤسف جداً الإفصاح بأن الحكومة الأردنية ممثلةً بكامل وزاراتها وجهاتها المعنية، لم تقدم أي دعم لهذا القطاع المتعثر بل والمتهالك، باستثناء أنها قامت بمحاولات توصف بالخجولة من خلال تسهيل أخذ قروض ميسرة من البنك المركزي، في الوقت الذي كان من الضروري جداً أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة العمل بوضع برنامج يضمن استدامة القطاع السياحي بكافة شرائحه وخاصة المنشآت التي اقترضت من البنوك خلال العام 2024 مبالغ هائلة لدفع كافة التزاماتها المالية ومصاريفها وأهمها رواتب العاملين في القطاع والتي أثقلت كاهلها، خاصة أن هذا القطاع لم يكن يبدأ بالتعافي من جائحة الكورونا، حتى فوجئ بصدمة العدوان والحرب الغاشمة على أهلنا في غزة والضفة الغربية.
وبوجود حكومة جديدة والتي تتحلى برؤية التطوير والنهوض الاقتصادي، نأمل منها أن تدرس ملف قطاع السياحة الوافدة بصورة جدية، وتنظر إلى ما يحدث بعين المسؤولية الكاملة، بحيث تضع حلولا منطقية لتنقذ ما يمكن إنقاذه، وتحول دون إغلاق المزيد من منشآت ومكاتب سياحية و تسريح ما تبقى من موظفين.
وللتذكير مرة أخرى بشعار منظمة السياحة العالمية لهذا العام (السياحة و السلام )، لذا أتمنى أن يعم السلام في كل أنحاء العالم.

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