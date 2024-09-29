التهتموني تتفقد مطار عمان المدني وتطلع على متطلبات تشغيله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفقدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاحد مطار عمان المدني وشركة المطارات الأردنية، حيث التقت رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، والرئيس التنفيذي للشركة الكابتن محمد الجالودي.
واطلعت التهتموني خلال الزيارة على سير عمل الشركة وخططها المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، بهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
كما تفقدت مطار عمان المدني واطلعت خلال جولة ميدانية على الاجراءات والمتطلبات القياسية لاعادة تشغيل المطار، كمطار مدني يتضمن كل متطلبات السلامة الجوية، مؤكدة ضرورة التعاون بين الجهات كافة لتسهيل وتسريع خطط تجهيز المطار ومتطلبات الاستثمار .
وأشادت التهتموني بالجهود التي تبذلها كل من شركة المطارات الأردنية وهيئة تنظيم الطيران المدني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المطارات الأردنية، مؤكدة أهمية تعزيز الاستعدادات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران في المرحلة المقبلة.
وفي ختام الزيارة، أعربت وزيرة النقل عن دعم الوزارة الكامل للجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران الأردني، مشيرةً إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. كما دعت إلى ضرورة التركيز على رفع مستوى التنافسية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة وزارة النقل لخطط التطوير والارتقاء بقطاع الطيران في المملكة بما ينسجم مع رؤية الحديث الاقتصادي، بما يعزز من دور المطارات الأردنية كمحطات محورية تربط الشرق بالغرب، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص.
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