التهتموني تتفقد مطار عمان المدني وتطلع على متطلبات تشغيله



واطلعت التهتموني خلال الزيارة على سير عمل الشركة وخططها المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، بهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.

كما تفقدت مطار عمان المدني واطلعت خلال جولة ميدانية على الاجراءات والمتطلبات القياسية لاعادة تشغيل المطار، كمطار مدني يتضمن كل متطلبات السلامة الجوية، مؤكدة ضرورة التعاون بين الجهات كافة لتسهيل وتسريع خطط تجهيز المطار ومتطلبات الاستثمار .

وأشادت التهتموني بالجهود التي تبذلها كل من شركة المطارات الأردنية وهيئة تنظيم الطيران المدني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المطارات الأردنية، مؤكدة أهمية تعزيز الاستعدادات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران في المرحلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة، أعربت وزيرة النقل عن دعم الوزارة الكامل للجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران الأردني، مشيرةً إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. كما دعت إلى ضرورة التركيز على رفع مستوى التنافسية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة وزارة النقل لخطط التطوير والارتقاء بقطاع الطيران في المملكة بما ينسجم مع رؤية الحديث الاقتصادي، بما يعزز من دور المطارات الأردنية كمحطات محورية تربط الشرق بالغرب، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص.



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