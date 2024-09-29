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الآن تصبح رسمية.. روسيا تتحرك بملف عقيدتها النووية

9/29/2024 11:52:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الكرملين، الأحد، إن روسيا أعدت تعديلات على عقيدتها النووية، ويتم حاليا إضفاء الطابع الرسمي عليها، وهذا يعني تحديث الوثائق ذات الصلة التي تحدد الظروف التي يمكن لموسكو فيها استخدام الأسلحة النووية.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر الغرب الأربعاء الماضي من أن روسيا "سيكون بمقدورها بموجب التعديلات المقترحة استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية".


كما ستعتبر روسيا أي هجوم عليها مدعوماً من إحدى القوى النووية "هجوما مشتركاً".


واعتبرت التعديلات على نطاق واسع محاولة من بوتين لرسم "خط أحمر" للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.
وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تهديدات بوتين بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع مراسل التلفزيون الرسمي: "تم إعداد التعديلات، وسيتم الآن إضفاء الطابع الرسمي عليها".


وأضاف أن التعديلات على العقيدة النووية تأتي على خلفية الوضع الدولي وتصاعد التوتر قرب حدود روسيا وتزايد اقتراب البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي منها، وكذلك ما وصفه بأنه "التورط الأعمق لقوى نووية غربية" في الحرب الأوكرانية دعماً لكييف.


وفي أوائل سبتمبر الجاري، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قوله إن موسكو "ستدخل تعديلات على عقيدتها النووية رداً على تصرفات الغرب" بشأن الصراع في أوكرانيا.


وتمتلك روسيا أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم، بنحو 6 آلاف رأس حربي.


وتنص العقيدة النووية الروسية الحالية على استخدام أسلحة نووية "في حالة وقوع هجوم نووي من قبل عدو أو هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة"، وفقا لمرسوم أصدره بوتين عام 2020، نقلا عن الحرة.

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