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الاحتلال يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية والبقاع وحزب الله يقصف طبريا

9/29/2024 11:52:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما ذكرت مصادر لبنانية أن 18 شخصا على الأقل استشهدوا جراء غارات الاحتلال على بلدات في شرق وجنوب لبنان أمس، قصف حزب الله مدينة طبريا شمالي الكيان المحتل، وسط حديث عن اجتياح بري محتمل لجيش الاحتلال للبنان.
إلى ذلك أعلن حزب الله انتشال جثمان الأمين العام حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي لجيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي نقل إلى المستشفى حيث تجري فحوصات لمعرفة طبيعة الإصابة والسبب المباشر للوفاة.
وأضاف المراسل أن الجثمان لم يتعرض لإصابة مباشرة مما يعزز ترجيحات حدوث الوفاة بسبب الصدمة الناتجة عن قوة الانفجار.
من جهته، أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد 7 مسعفين في غارتين للاحتلال على بلدتي قبريخا وطير دبا جنوبي لبنان.
وشن الاحتلال فجر أمس غارات جوية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان، كما تجددت الغارات على مواقع في مدينة صور والبقاع ومناطق أخرى جنوبي لبنان.
وذكرت مصادر لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت فجر أمس بلدتي كفر شوبا وكفر كلا جنوبي لبنان. كما استهدفت غارات بلدات عدة في منطقة بعلبك شرقي لبنان.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أنه قصف عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان في الساعات الماضية، ومن بينها "قاذفات موجهة نحو إسرائيل".
كما قال إن طائراته شنت ليلة أول من أمس غارات على ضاحية بيروت الجنوبية ومنطقة الشويفات بمحيط الضاحية.
في المقابل، سقطت 7 صواريخ أطلقت من لبنان أمس في مدينة طبريا بالجليل الأسفل شمالي الكيان المحتل.
وقال مجلس بلدية طبريا، في بيان مقتضب نقلته القناة السابعة العبرية، إن 7 صواريخ سقطت في المدينة دون وقوع إصابات.
من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بالمدينة.
وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في طبريا والجليل الأسفل وجنوب الجولان قبل سقوط الصواريخ بقليل.
وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لسكان الجليل الأعلى وصفد وشمال الجولان بالبقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية، تحسبا لإطلاق صواريخ من لبنان، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب. ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد، وأكدت أن الجيش مستعد لذلك. وقالت المصادر إن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها.
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان.
وتعليقا على احتمال غضب الإدارة الأميركية من إسرائيل، قال المسؤولون إن "هناك تسامحا في الوقت الحالي"، وأكدوا أن "مصالح أميركا في المنطقة قد تتضرر بشدة إذا فقدت واشنطن اتصالاتها مع الإسرائيليين".
بدورها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن حذرت من أن الغزو البري للبنان قد يأتي بنتائج عكسية.
قالت وسائل إعلام عبرية إن قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد، لكنها أكدت أن الجيش مستعد لذلك.
ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله "من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات إلى الحدود الشمالية".
كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال نصر الله قد يشعل حربا إقليمية، وطلب منه وقف نيرانه.
وأشارت مصادر أميركية مسؤولة إلى أن العمليات الإسرائيلية دمرت حزب الله اللبناني كمنظمة، وأن الخطر الأكثر قربا هو كيف ستختار إيران الرد على اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا قالت فيه إن العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية منذ فجر أول من أمس أدى إلى استشهاد 33 شخصا وإصابة 195 بجروح.
وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إنه جرى تسجيل 1640 شهيدا منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8 آلاف و408 جرحى منذ بدء المواجهات بين الاحتلال وحزب الله قبل نحو عام.
وأمس حذّر الجيش اللبناني في بيان المواطنين اللبنانيين من الانجرار وراء أفعال قد تمسّ بالسلم الأهلي.
وقال إن العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين.-(وكالات)

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