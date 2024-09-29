الاحتلال يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية والبقاع وحزب الله يقصف طبريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - فيما ذكرت مصادر لبنانية أن 18 شخصا على الأقل استشهدوا جراء غارات الاحتلال على بلدات في شرق وجنوب لبنان أمس، قصف
حزب الله مدينة طبريا شمالي الكيان المحتل، وسط حديث عن اجتياح
بري محتمل لجيش الاحتلال للبنان.
إلى ذلك أعلن حزب الله انتشال جثمان الأمين العام حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي لجيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي نقل
إلى المستشفى حيث تجري فحوصات لمعرفة طبيعة الإصابة والسبب المباشر للوفاة.
وأضاف المراسل أن الجثمان لم يتعرض لإصابة مباشرة مما يعزز ترجيحات حدوث الوفاة بسبب الصدمة الناتجة عن قوة الانفجار.
من جهته، أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد 7 مسعفين في غارتين للاحتلال على بلدتي قبريخا وطير دبا جنوبي لبنان.
وشن الاحتلال فجر أمس غارات جوية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان، كما تجددت الغارات على مواقع في مدينة صور والبقاع ومناطق أخرى جنوبي لبنان.
وذكرت مصادر لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت فجر أمس بلدتي كفر شوبا وكفر كلا جنوبي لبنان. كما استهدفت غارات بلدات عدة في منطقة بعلبك شرقي لبنان.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أنه قصف عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان في الساعات الماضية، ومن بينها "قاذفات موجهة نحو إسرائيل".
كما قال إن طائراته شنت ليلة أول من أمس غارات على ضاحية بيروت الجنوبية ومنطقة الشويفات بمحيط الضاحية.
في المقابل، سقطت 7 صواريخ أطلقت من لبنان أمس في مدينة طبريا بالجليل الأسفل شمالي الكيان المحتل.
وقال مجلس بلدية طبريا، في بيان مقتضب نقلته القناة السابعة العبرية، إن 7 صواريخ سقطت في المدينة دون وقوع إصابات.
من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بالمدينة.
وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في طبريا والجليل الأسفل وجنوب الجولان قبل سقوط الصواريخ بقليل.
وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لسكان الجليل الأعلى وصفد وشمال الجولان بالبقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية، تحسبا لإطلاق صواريخ من لبنان، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب. ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد، وأكدت أن الجيش مستعد لذلك. وقالت المصادر إن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها.
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان.
وتعليقا على احتمال غضب الإدارة الأميركية من إسرائيل، قال المسؤولون إن "هناك تسامحا في الوقت الحالي"، وأكدوا أن "مصالح أميركا في المنطقة قد تتضرر بشدة إذا فقدت واشنطن اتصالاتها مع الإسرائيليين".
بدورها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن حذرت من أن الغزو البري للبنان قد يأتي بنتائج عكسية.
قالت وسائل إعلام عبرية إن قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد، لكنها أكدت أن الجيش مستعد لذلك.
ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله "من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات إلى الحدود الشمالية".
كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال نصر الله قد يشعل حربا إقليمية، وطلب منه وقف نيرانه.
وأشارت مصادر أميركية مسؤولة إلى أن العمليات الإسرائيلية دمرت حزب الله اللبناني كمنظمة، وأن الخطر الأكثر قربا هو كيف ستختار إيران الرد على اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا قالت فيه إن العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية منذ فجر أول من أمس أدى إلى استشهاد 33 شخصا وإصابة 195 بجروح.
وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إنه جرى تسجيل 1640 شهيدا منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8 آلاف و408 جرحى منذ بدء المواجهات بين الاحتلال وحزب الله قبل نحو عام.
وأمس حذّر الجيش اللبناني في بيان المواطنين اللبنانيين من الانجرار وراء أفعال قد تمسّ بالسلم الأهلي.
وقال إن العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين.-(وكالات)
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