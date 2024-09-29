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نتنياهو والحدود الصهيونية المطاطية

9/29/2024 11:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ليست المرة الأولى التي يستعرض فيها ((بنيامين نتنياهو))، من على المنبر الأممي، خريطة المطامع الصهيونية التوسعية في فلسطين المحتلة ومنطقة الشرق الأوسط، فهذا ديدن الكيان المُحتل الذي لا حدود جغرافية له، بل حدود ((مطاطية)) مرنة تصل نهايتها عند البقعة التي تستطيع اليد الصهيونية الطُولى أن تبلغها، وفق المنظور الصهيوني المتطرف.
غاب تحديد الحيز الجغرافي لنطاق ((الدولة)) وبالتالي لحدودها عن الكيان الصهيوني، بما يتأصل جلياً في ((إعلان الاستقلال))، مع غياب الدستور، والذي لم يشر صراحة إلى حدود ((دولة إسرائيل))، باعتباره تقييداً لحركة الدولة وتطلعاتها، فظلت الحدود مطاطية مرنة قابلة للتوسع.
وهذا هو حال الدولة التي تعتبر أن الإقليم لا يشكل الدولة وإنما الوعاء الذي تمارس عليه الدولة سلطـاتها، ومن هنا تعتبر الحدود وفقاً للمنظور الصهيوني ((المكان الذي يرابطون فيه ويدافعون من خلاله عن البلاد))، حسب مزاعمهم.
ولأن الحدود مرنة مطاطية، فإن ثمة تبايناً في تصور حدودها وتسميتها، فتارة يتحدث الصهاينة عن الحدود التوراتية أو التاريخية وتارة أخرى يطلقون تسميات ((أرض إسرائيل الكبرى)) أو الكاملة أو الحدود الآمنة أو الشرعية أو الطبيعية، رغم أن جميعها تنطلق من نظرة توسعية ترمي إلى احتلال أرض الآخر وضمها.
وعكست النصوص التوراتية والتلمودية تناقضاً جلياً عند الحديث عن الحدود دون توضيح النطاق الجغرافي لمزاعم ((الأرض الموعودة))، بما عكس نفسه في دعاوى قادة الحركة الصهيونية وفي المشاريع المتعددة لمكان إقامة ((الوطن))، وفي ماهية الحدود التي يتحدثون بها، فيقول الوزير السابق والعسكري الصهيوني، ((موشيه دايان))، ((إذا كنا نملك التوراة ونعتبر أنفسنا شعب التوراة فلا بد من امتلاك أرض التوراة))، استناداً إلى ((جغرافيا التوراة)) ذات الحدود ((الممتدة من نهر النيل إلى الفرات))، التي تحدث بها أول رئيس حكومة تشكلت بعد إقامة الكيان المُحتل، الصهيوني ((ديفيد بن غوريون))، منذ عام 1937، ويرددها الساسة الصهاينة حتى اليوم.
ووفقاً للمعتقد الصهيوني؛ فإن ((الوطن القومي لن يكون لجميع اليهود ما لم تُفتح أبوابه لاستيعابهم))، مما يستدعي ((أرضاً واسعة قابلة للنمو تمتد على جانبي ضفتي الأردن، وتتوسع لما بعدهما))، بحسب تصور رئيس حكومة الاحتلال السابق ((إسحق شامير)) ويتبناه الآن الوزير المتطرف ((إيتمار بن غفير)) ويدعو إلى تنفيذه فعلياً.
ولا يتحقق للصهاينة هدف التوسع إلا من خلال التهجير وارتكاب المجازر والاستيطان، بوصفهم أدوات الاستيلاء على الأرض والحفاظ على وجود الكيان المُحتل واستمراره وضمان أمنه الذي يشكل هاجساً بالنسبة للداخل الصهيوني.
يحتكم الكيان الصهيوني في سياسته التوسعية إلى محددات تقوم على سياسة ((الاحتواء)) و))شد الأطراف)) ومن ثم ((التفكيك)) و))الاستيلاء))، والتي وضع ((بن غوريون)) خطوطها العريضة، وأضحت تشكل أس نظرية أمن الاحتلال، مع إحداث تغيير في بعض مفاصلها وفق متطلبات المرحلة.
سيظل الاحتلال يسعى للبحث عن شقوق وتصدعات داخل الجسد العربي ومصالح آنية وضيقة مع بعض نخبه، وأخرى مشتركة مع أقليات عرقية أو طائفية ضمن ساحته، وقد ينجح حيناً، ولكنه سيخفق كثيراً، حيث سيبقى كياناً صهيونياً مصطنعاً ومرفوضاً من النسيج المجتمعي العربي والإسلامي.

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