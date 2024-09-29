مشروع الصرف الصحي ينهك شوارع جمحا في إربد.. والسكان وسط المعاناة (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

إربد- زادت حفريات مشروع الصرف الصحي في بلدة جمحا غرب إربد حال الشوارع الفرعية والرئيسة في البلدة سوءا، وسط استياء كبير من قبل السكان الذين أشاروا إلى أن "شوارع البلدة أصبحت في أسوأ حالاتها".

وأضافوا، أنهم والزائرين للبلدة "يواجهون صعوبات كبيرة بسبب ترك الحفر في الشوارع منذ أشهر من دون تأهيل أو تعبيد"، مؤكدين في الوقت ذاته "أهمية المشروع وطبيعته التي تتطلب حفريات كبيرة، لكن ترك الشوارع لهذه المدة الطويلة غير مقبول".

وقال هؤلاء المواطنون "إن ترك الحفريات من دون طمرها شكل مصائد خفية أمام مستخدمي الشوارع، خصوصا مع عدم وجود شواخص تحذيرية"، منتقدين غياب لجنة الإشراف المكلفة بمتابعة أعمال الحفريات.

وطالبوا، بعدم استلام المشروع من قبل وزارة المياه والري والبلدية إلا بعد التأكد من إجراء الصيانة الكاملة للطرق التي تم العمل فيها، للتأكد من أن شبكة الطرق بقيت كما كانت قبل أعمال الحفريات، وأن تبقى قيد الاستلام لمدة عامين حتى مرور أكثر من فصل شتاء.

وقالوا "إن شوارع البلدة جرى حفر خطوط فيها لغايات تمديد شبكة الصرف الصحي منذ أكثر من عام، وظلت تلك الحفر العرضية ماثلة في الشوارع، بعضها منذ أكثر من عام".

ووفق المواطن أحمد الطاهات، فإن "الأضرار التي لحقت بالشوارع كبيرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمركبات المواطنين، حيث يضطر سائقو المركبات إلى إصلاحها بشكل يومي بعدما أتلفتها الحفر المنتشرة في الشوارع".

وأضاف "أن المواطنين باتوا يتكبدون تكاليف كبيرة جراء إصلاح مركباتهم بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، ويطالبون بضرورة إعادة الشوارع كما كانت عليه في السابق، بعدما انتظروا أكثر من عام بسبب الحفريات الكبيرة التي شهدتها شوارع البلدية".

وأكد الطاهات "أن المقاولين كان من الأفضل لهم إعادة الأوضاع إلى الشارع الذي تم الانتهاء منه بدلاً من الانتقال إلى شوارع أخرى، حيث أصبحت جميع شوارع البلدة مدمرة وأصبح السير عليها في غاية الصعوبة".

وقال عضو منطقة جمحا يحيى الطاهات "إن صبر المواطنين بدأ ينفد إزاء الممارسات غير المسؤولة بترك الشوارع من دون تأهيل، والتي لا تعبر عن الجدية في العمل"، مبيناً أن جميع شوارع البلدة تم حفرها وتركها منذ أشهر من دون إعادة تأهيلها.

وأشار إلى أن "المواطنين في البلدة باتوا يشكون من الغبار الكثيف المتطاير على منازلهم، خصوصا المنازل التي يتواجد فيها مرضى جهاز تنفسي، كما تضررت مركبات المواطنين بشكل كبير جراء الحفريات في الشوارع".

وقال الطاهات "إن الأضرار طالت أيضاً شبكة مياه الشرب بعد تعرضها للكسر أثناء عملية الحفر، مما أدى إلى ضعف في وصول المياه إلى منازل المواطنين بسبب دخول الأتربة والحجارة إلى شبكة المياه".

وأكد "أن هناك اتفاقية وقعتها بلدية غرب إربد مع الشركة المنفذة للمشروع تقضي بإعادة تأهيل كامل الشارع في حال تجاوزت نسبة الحفر 50 %، إلا أنه على أرض الواقع يتم قص الشارع بنسبة أكبر بهدف ترقيعه".

وأوضح الطاهات "أن البلدية خاطبت المقاول مرات عدة للالتزام ببنود الاتفاقية وإعادة الشوارع كما كانت"، مشيراً إلى أن "شوارع البلدة في حالة يرثى لها، وأنها ستشهد خلال فصل الشتاء هبوطات كبيرة".

وقال المواطن علي الزينات "إن مشروع الصرف الصحي الذي لم ينتهِ بعد خلف وراءه شوارع متهالكة، بالإضافة إلى بقايا الحفر والطمم"، مؤكداً أن المشروع كان مطلباً لجميع السكان في البلدة، إلا أن سوء التنفيذ جعلهم يتذمرون من المشروع.

وأكد "أن جميع شوارع البلدة بحاجة إلى إعادة تعبيد، وأن أي عملية ترقيع لن تكون مجدية، وستشهد الشوارع هبوطات كبيرة في فصل الصيف، خصوصاً أن أعماق الحفريات وصلت في بعض الشوارع إلى أكثر من 5 أمتار".

وأشار الزينات، إلى أن "الشوارع التي تم قصها منذ أكثر من شهر من أجل إعادة تعبيدها لم تؤهل حتى الآن"، داعياً الجهات المعنية إلى "ضرورة تشديد الرقابة على عمل المقاول وضمان إعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق".

بدوره، قال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة "إن البلدية ليست طرفاً في الاتفاقية التي وقعتها وزارة المياه والري مع المقاول، إلا أن البلدية في نهاية المشروع، وبعد أن يقوم المقاول بتسليم الشوارع لوزارة المياه، ستقوم الوزارة بتسليمها للبلدية، ومن هنا يأتي دور البلدية في التأكد من أن الشوارع التي تم حفرها أعيدت كما كانت".

وأشار إلى أن "هناك كفالة بنسبة %10 من قيمة المشروع محجوزة لصالح البلدية، وستقوم البلدية بمصادرتها في حال لم يتم إعادة الشوارع كما كانت، وستقوم بمعالجة الاختلالات التي تظهر في الشوارع".

وأكد البطاينة "أن المشروع عملاق ويتطلب حفر جميع شوارع مناطق غرب إربد، وبالتالي من المؤكد وقوع أضرار بممتلكات المواطنين والشوارع، خصوصا أن الحفريات وصلت في بعض المناطق إلى عمق 8 أمتار"، داعياً المواطنين إلى "التريث لحين الانتهاء من المشروع الذي من شأنه خدمتهم والتخلص من الآثار البيئية".

إلى ذلك، قال أمين عام وزارة المياه والري المهندس وائل الدويري "إن المشروع الصحي في غرب إربد مرتبط مع بعضه بعضا، وهو عبارة عن شبكات وخطوط ناقلة تذهب إلى المحطة"، مبيناً أنه لا يمكن ربط المنازل على الشبكة إلا بعد الانتهاء من محطة التنقية.

وأكد "أن المشروع كبير وخدمي، وكان مطلباً لسكان غرب إربد منذ سنوات، وأن الانتهاء منه ليس بيوم وليلة"، مشيراً إلى أن "المقاول واجه صعوبات أثناء عمليات الحفر نتيجة وجود حفر امتصاصية ومغائر وكهوف والعديد من العوائق التي أدت إلى تأخير تنفيذ المشروع".

وأضاف الدويري "أن المشروع يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجدول الزمني، وهناك رقابة مستمرة من قبل المشرفين على أعمال المشروع كافة، وأن كفالة لمدة عامين على حسن التنفيذ تضمن أن المقاول سيلتزم بإعادة تأهيل الشوارع في حال تعرضت لهبوطات".

وبحسب أحد المهندسين في شركة المقاولين المسؤولة عن تنفيذ المشروع، فإن "هناك مراقبة على أعمال المشروع من قبل لجنة الإشراف، ويتم تصويب الأخطاء أولا بأول"، لافتاً إلى أن "مدة العطاء 3 سنوات، وأن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى ما يقارب 70 %".

وأشار إلى أن "جميع أعمال الحفريات تتم وفق المواصفات والمقاييس وحسب الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع وزارة المياه والري"، مؤكداً "أن الشركة ملتزمة بإعادة أوضاع الشوارع كما كانت". ولفت إلى "وجود عوائق أثناء أعمال الحفريات في الشوارع، مثل وجود حفر امتصاصية وآبار مياه واعتداءات على الشوارع، وقد تم تجاوزها وتعويض أصحابها".