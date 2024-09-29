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العنف المبني على النوع الاجتماعي كيف نواجهه؟

9/29/2024 11:46:06 PM
(MENAFN- Al Watan) العنف القائم على النوع الاجتماعي، يشمل المصطلح الأفعال التي تلحق الأذى، أو المعاناة الجسدية أو الجنسية أو العقلية، أو التهديد بمثل هذه الأعمال، أو القسر والإكراه وغيرها من أشكال الحرمان من الحرية التي يمكن أن تحدث في الأماكن العامة أو الخاصة. ولحل هذه المشكلة يجب أن تكون هناك مبادرات أو مشاريع مثل : مشروع حماية المراهقين من العنف المبني على النوع الاجتماعي، من خلال تعزيز حقوقهم في التعليم والصحة.
اقترح عمل مشروع أو مبادرة للمختصين والجهات ذات العلاقة، ويسعى المشروع لحماية الأطفال والمراهقين والقاصرات من الآثار المترتبة على العنف المبني على النوع الاجتماعي، وفي مقدمتها ( زواج القاصرات، والتسرب من المدارس والاستغلال والعنف، وعمالة الأطفال، العنف الأسري، الاعتداءات الجنسية) ، كل ذلك يؤدي لحرمان الأطفال من فرصته في التمتع بطفولتهم، وتعرض الأطفال للأذى من قبل صاحب العمل أو الأذى الجسدي نتيجة الأعمال المرهقة والشاقة. وحرمان الأطفال من فرصة التعليم والإسهام في ضعف تقديره للجوانب الاجتماعية المكتسبة عن طريق التعلم، ومعاناته فيما بعد من صعوبة التعامل مع محيطه الاجتماعي.
كما تؤدي الضغوطات التي يتعرض لها الأطفال في حياة الطفل ومع مرور الزمن إلى نظرة الأطفال بنظرة عدائية تجاه المجتمع، ما يؤدي إلى تعامل الطفل في المستقبل مع المجتمع بأكمله بشكل عدواني، مسببة اضطرابات اجتماعية مختلفة، تنعكس سلبا على حياة المجتمع. كما يؤدي ذلك إلى تفشي بعض العادات السيئة بين الصغار مثل التدخين وتعاطي المخدرات، وبالتالي هدر طاقات بشرية هائلة كان يمكن الاستفادة منها والمساهمة في تنمية المجتمع مستقبلاً.
أنشطة المشروع الابتكارية سترفع من وعي الأطفال والمراهقين بشكل مباشر، بحقوقهم وستغرس في نفوسهم مجموعة من القيم الإنسانية والحضارية التي تؤكد على حقوق الطفل باعتبارها أولوية للمجتمع التي كفلتها القوانين السعودية، وأيضا سترفع من وعي الأهل والمعلمين والمعلمات وفي مقدمتها القانون السعودي، وأيضاً قانون الطفل، واتفاقية لحقوق الطفل، الأمر الذي سيؤدي إلى حمايتهم من الأخطار والانتهاكات التي تمارس بحقهم. والمشروع سيغطي مدن المملكة العربية السعودية كافة. وسيتم خلاله تنفيذ ما يقارب من خمسين لقاء توعويا خاصا بطلبة المدارس، يتناول الحق في التعليم وأبرز مهددات هذا الحق كالتسرب المدرسي وعمالة الأطفال، وزواج القاصرات، والإساءة الجنسية. وكذلك باتباع منهجية تعليم الصغار بتوظيف أنشطة لامنهجية تعزز من وعي الطلبة لإدارك مخاطر هذه الظواهر على الحق في التعليم، وتفعيل دور الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب من الجهات ذات العلاقة. بالإضافة لعقد سلسلة من الحلقات الإذاعية والتي تناقش هذه القضايا من خلال مختصين في المجال التربوي والنفسي والاجتماعي. علما بأن المشروع يركز على الوقاية والاستجابة للعنف والاستغلال والإيذاء الذي يؤثر في دورة حياة الطفل. ويعتبر ضرورياً لتحقيق الأهداف المرجوة ولضمان أن الأطفال ينشؤون في بيئة آمنة وداعمة .

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