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لماذا استعنا بشركات المقاولات الصينية

9/29/2024 11:46:05 PM
(MENAFN- Al Watan) في السنوات الأخيرة، وانسجاما مع رؤية السعودية 2030، شهدت المملكة تحولًا جذريًا في مسار تنميتها الاقتصادية، وتحديدًا في قطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة. وقد وضعت القيادة نصب أعينها أهدافًا طموحة تتطلب مستوى جديدًا من التنفيذ في قطاع البناء والتشييد. بين هذه المشاريع، نجد ((نيوم))، و))القدية))، و))مشروع البحر الأحمر))، وكلها مشاريع تعتمد على تكنولوجيا متقدمة وتصاميم مبتكرة. هذا التحول الكبير أظهر فجوة واضحة بين ما هو مطلوب وما يمكن لشركات المقاولات المحلية تحقيقه، ما جعل المملكة تلجأ إلى شراكات دولية مع شركات ذات باع طويل في تنفيذ المشاريع الضخمة، وأبرزها الشركات الصينية. الشركات الصينية في قطاع المقاولات ليست حديثة عهد بمشاريع البنية التحتية العملاقة. فهي تمتلك خبرة طويلة في تطوير مشاريع معقدة حول العالم، بدءًا من إفريقيا وصولًا إلى آسيا وأوروبا. هذه الشركات أظهرت قدرتها على العمل بسرعة وبدقة مع استخدام أحدث التقنيات في البناء، مما جعلها شريكا مثاليا لتنفيذ المشاريع الطموحة في السعودية. من بين هذه الشركات شركة تشاينا هاربور الهندسية وشركة سينوهيدرو، اللتين شاركتا في مشاريع متعددة داخل المملكة، وكان لهما دور كبير في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع رؤية 2030. أحد أبرز الأمثلة على هذه الشراكة هو مشروع روشن، الذراع العقارية لصندوق الاستثمارات العامة. روشن تطمح إلى بناء وحدات سكنية متطورة وبنى تحتية حديثة في مختلف أنحاء المملكة. ورغم قوة السوق المحلي، واجهت روشن تحديات في إيجاد شركات محلية قادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة وفق المعايير المطلوبة، خصوصًا مع الحاجة إلى استخدام تقنيات متقدمة، مثل الهياكل مسبقة الصنع والطباعة ثلاثية الأبعاد. وهنا جاء دور الشركات الصينية، التي استطاعت تقديم حلول مبتكرة تُسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيض التكاليف، مع الحفاظ على الجودة العالية. ما يميز الشركات الصينية ليس فقط قدرتها على تنفيذ المشاريع بسرعة، بل أيضًا التزامها باستخدام خبرة متقدمة تسهم في تحسين جودة البناء وتعزيز الاستدامة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم تتمكن شركات المقاولات المحلية من تلبية هذه المتطلبات الكبيرة؟ في الحقيقة، المشاريع الضخمة مثل ((نيوم)) و))القدية)) ليست مجرد مشاريع بناء تقليدية، بل هي مدن مستقبلية تعتمد على بنى تحتية ذكية ومستدامة، وتقنيات حديثة تتطلب إدارة مشاريع دقيقة ومعرفة عميقة بأساليب البناء المبتكرة. هذه المتطلبات تتجاوز الإمكانيات التقليدية لشركات المقاولات المحلية التي، رغم قوتها في تنفيذ مشاريع أصغر حجماً وأكثر تقليديةً، لم تكن مهيأة للتعامل مع هذا الحجم والتعقيد. ومع ذلك، فإن الاستعانة بالشركات الصينية لم يكن مجرد خيار لحل مشكلة مؤقتة، بل كان جزءا من إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى السوق المحلي. هذا التعاون بين المملكة والشركات الصينية يسهم في تمكين الكوادر السعودية الشابة من التعرف على أحدث أساليب البناء والتقنيات المتطورة، ما يعزز من قدرة الشركات المحلية على تنفيذ المشاريع المستقبلية بمفردها. وبهذه الطريقة، يتحقق التكامل بين الخبرات الأجنبية والطموحات المحلية، وهو ما يتماشى مع أهداف الرؤية في تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات السعودية. مشروع ((روشن)) ليس سوى نموذج واحد للتعاون المثمر بين السعودية والشركات الصينية. فهناك العديد من المشاريع الكبرى الأخرى التي تعتمد على هذه الشراكة، مثل مشروع البحر الأحمر الذي يهدف إلى إنشاء وجهة سياحية عالمية تعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا الذكية. هذا المشروع، الذي يعتبر من أكبر المشاريع السياحية في العالم، يركز على تحقيق معايير عالية من الاستدامة البيئية، والشركات الصينية تلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. ورغم النجاح الكبير الذي حققته هذه الشراكة، لا تخلو من التحديات. أحد أبرز التحديات هو التكيف مع البيئة المحلية في السعودية، سواء من حيث المتطلبات التنظيمية أو الثقافية. لكن هذا التحدي ذاته يعتبر فرصة كبيرة لتبادل المعرفة والتعلم المتبادل بين الشركات الصينية والسعودية. فالتعاون بين الجانبين لا يقتصر على تنفيذ المشاريع، بل يشمل أيضًا تطوير القدرات المحلية وتحسين الأداء. في نهاية المطاف، يمكن القول إن الشراكة مع الشركات الصينية ليست مجرد وسيلة لسد الفجوة في قدرات شركات المقاولات المحلية، بل هي جزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى بناء مستقبل مستدام ومتطور للمملكة. الشركات الصينية، بخبرتها الطويلة وتقنياتها المتقدمة، تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية 2030. وفي الوقت نفسه فإن السعودية تستفيد من هذه الشراكة في تطوير قدراتها المحلية وضمان استمرارية التنمية في قطاع المقاولات والبنية التحتية.
من الواضح أن هذه الشراكة ستستمر وتزدهر في السنوات المقبلة، خصوصًا مع تزايد عدد المشاريع العملاقة التي تعكف المملكة على تنفيذها. وفي ظل هذا التعاون المثمر، سنرى تطورًا ملموسًا في جودة المشاريع وسرعة إنجازها، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار والتنمية المستدامة.

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