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466 حكما تصدر يوميا من المحاكم الجزائية

9/29/2024 11:46:03 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت القضايا الجزائية المنجزة في كل المحاكم نحو 36.408 قضية، بينما بلغت الجلسات 115.840 جلسة، وعدد الأحكام الصادرة 42.386 حكما، وذلك بواقع 466 حكما يوميا، وبلغ عدد القرارات 27.305 قرارات.
وتصدرت منطقة الرياض عدد القضايا المنجزة بواقع 9.434 قضية، وعدد الجلسات 33.169 جلسة، بينما بلغت الأحكام 10.658 حكما و8.068 قرارا، وذلك وفقا لبيانات المؤشر العدلي الربع الثالث لعام 2024.
قضايا المحاكم الجزائية
وأوضح المستشار القانوني عاصم الملا أن قضايا المحاكم الجزائية تتضمن جرائم الحق العام، وهي الجرائم التي يرتكبها الشخص الجاني بحق المجتمع، وجرائم الحق الخاص، وهي الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على حق شخص آخر، مما يسبب له بعض الأضرار، مثل جرائم القتل وجرائم السرقة وغيرها، ويتم رفع دعوى الحق الخاص من قِبل المجني عليه الذي وقع عليه الضرر بسبب الجريمة الجنائية المرتكبة.
ووفقا لوزارة العدل، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، أي جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. وإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، فوجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
دوائر مختصة
وأكد المحامي الملا أن المحاكم الجزائية تختص بالفصل في كل القضايا الجزائية، ويتم تأليف المحاكم الجزائية من دوائر مختصة بالعديد من أنواع القضايا التي تمثل خطورة، ومنها قضايا المخدرات وغسل أموال، وكل قضايا القصاص والحدود وقضايا التعزير، بالإضافة إلى قضايا الأحداث.
قضايا المحاكم الجزائية المنجزة والأحكام الخاصة بها
- الرياض
القضايا: 9434
الأحكام: 10.658
- مكة المكرمة
القضايا: 8125
الأحكام: 10.098
- المنطقة الشرقية
القضايا: 4933
الأحكام: 5949
- عسير
القضايا: 2603
الأحكام: 2992
- جازان
القضايا: 2581
الأحكام: 2925
- المدينة المنورة
القضايا: 2155
الأحكام: 2339
- القصيم
القضايا: 1568
الأحكام: 1745
- تبوك
القضايا: 1383
الأحكام: 1599
- الجوف
القضايا: 857
الأحكام: 973
- حائل
القضايا: 844
الأحكام: 973
- نجران
القضايا: 794
الأحكام: 869
- الباحة
القضايا: 596
الأحكام: 650
- الحدود الشمالية
القضايا: 535
الأحكام: 616

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