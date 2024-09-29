15 مليار جنيه حجم عقود التأجير التمويلى خلال يوليو الماضي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل إجمالي قيمة العقود بنشاط التأجير التمويلى 15 مليار جنيه خلال يوليو من العام الجارى، مقابل 5.8 مليار جنيه فى يوليو 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 157%.
وأضاف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع إجمالى عدد العقود الممنوحة من الشركات بنحو 100.9% خلال يوليو الماضى لتصل إلى 223 عقد مقارنة بنحو 111 عقد خلال يوليو قبل الماضى.
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ووصل إجمالى قيمة العقود منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2024 إلى 64.2 مليار جنيه، محققا نموا بحوالى 12% حيث بلغ 57.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
انخفضت إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلى بنسبة 12.8% لتصل إلى 968 منذ بداية العام وحتى يوليو الماضى، مقابل 1.110 عقد خلال نفس الفترة من 2023.
وتنوعت قيمة عقود التأجير التمويلى وفقاً لطبيعة النشاط من يناير وحتى يوليو 2024، منقسمة إلى عقارات وأراضى بنسبة 78.74%، وسيارات نقل بنسبة 6.03%، وآلات ومعدات بنسبة 4.85%، ومعدات ثقيلة بنسبة 3%، وسيارات ملاكى بنسبة 2.49%، وخطوط إنتاج بنسبة 2.35%، بالإضافة إلى أجهزة مكتبية بنسبة 0.02%، وأخرى بنسبة 2.49%.
وسجلت قيم عقود التأجير التمويلى فى شهر يوليو 2024، تنوع الأنشطة كالتالى، عقارات وأراضى بنسبة 72.06%، وسيارات نقل بنسبة 8.65%، وسيارات ملاكى بنسبة 5.33%، ومعدات ثقيلة بنسبة 4.10%، وآلات ومعدات بنسبة 2.29% وخطوط إنتاج بنسبة 2.21%، بالإضافة إلى أجهزة مكتبية بنسبة 0.02%، وأخرى بنسبة 5.34%.
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