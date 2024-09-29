15 مليار جنيه حجم عقود التأجير التمويلى خلال يوليو الماضي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجل إجمالي قيمة العقود بنشاط التأجير التمويلى 15 مليار جنيه خلال يوليو من العام الجارى، مقابل 5.8 مليار جنيه فى يوليو 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 157%.

وأضاف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع إجمالى عدد العقود الممنوحة من الشركات بنحو 100.9% خلال يوليو الماضى لتصل إلى 223 عقد مقارنة بنحو 111 عقد خلال يوليو قبل الماضى.

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ووصل إجمالى قيمة العقود منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2024 إلى 64.2 مليار جنيه، محققا نموا بحوالى 12% حيث بلغ 57.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

انخفضت إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلى بنسبة 12.8% لتصل إلى 968 منذ بداية العام وحتى يوليو الماضى، مقابل 1.110 عقد خلال نفس الفترة من 2023.

وتنوعت قيمة عقود التأجير التمويلى وفقاً لطبيعة النشاط من يناير وحتى يوليو 2024، منقسمة إلى عقارات وأراضى بنسبة 78.74%، وسيارات نقل بنسبة 6.03%، وآلات ومعدات بنسبة 4.85%، ومعدات ثقيلة بنسبة 3%، وسيارات ملاكى بنسبة 2.49%، وخطوط إنتاج بنسبة 2.35%، بالإضافة إلى أجهزة مكتبية بنسبة 0.02%، وأخرى بنسبة 2.49%.

وسجلت قيم عقود التأجير التمويلى فى شهر يوليو 2024، تنوع الأنشطة كالتالى، عقارات وأراضى بنسبة 72.06%، وسيارات نقل بنسبة 8.65%، وسيارات ملاكى بنسبة 5.33%، ومعدات ثقيلة بنسبة 4.10%، وآلات ومعدات بنسبة 2.29% وخطوط إنتاج بنسبة 2.21%، بالإضافة إلى أجهزة مكتبية بنسبة 0.02%، وأخرى بنسبة 5.34%.