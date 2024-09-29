((البحرين والكويت)) يقدم قروضا عقارية ميسرة لعملائه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد في البحرين، شراكته مع شركة نسيج لتقديم تمويلات ميسرة لعملائه الراغبين بتملك منزل وعقار أحلامهم، وذلك ضمن جهود البنك المتواصلة والرامية إلى المساهمة في دعم الأفراد للتملك في المشاريع العقارية بالتعاون مع مؤسسات قطاع التطوير العقاري.
ويعكس هذا التعاون حرص البنك على تعزيز دوره كشريك اقتصادي رئيسي في المملكة، والتزامه بتوفير التمويلات اللازمة لعملائه المهتمين بشراء العقارات في المشاريع السكنية المبتكرة والمستدامة التي تعزز من جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متميزة.
وبهذه المناسبة، قال محمد زين العابدين، مساعد المدير العام -الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «يُسعدنا أن نجدد شراكتنا الراسخة مع شركة نسيج، التي نحرص من خلالها على تقديم مجموعة شاملة من خيارات التمويل تشمل معدلات فائدة تنافسية ودفعات مقدمة وفترات سداد مرنه، بهدف تيسير عملية التملك لعملائنا الكرام، في خطوة أخرى تبرز تعاوننا الوطيد مع القطاع العقاري في المملكة الذي يتجلى عبر مختلف الشراكات التي نعقدها مع كبرى الشركات لتوفير حلول التمويل العقاري الملائمة».
وأضاف زين العابدين: «نسعى دائماً في بنك البحرين والكويت لتقديم حزم تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم، مما يعزز تجربتهم في السوق العقاري ويؤكد دورنا كمساهم فاعل في تمكين المواطنين من امتلاك وحداتهم السكنية الخاصة، داعين كافة العملاء الراغبين إلى الاستفادة من هذه الشراكة للتملك في أي من مشاريع نسيج السكنية».
من جانبه، قال محمد الشيخ، رئيس الاستثمارات في شركة نسيج: «يسرنا الدخول في هذه الشراكة النوعية مع بنك البحرين والكويت في إطار نهج الشراكة الراسخ والممتد بيننا وبين مؤسسات القطاع الخاص، لتقديم مجموعة من خيارات التمويل والتسهيلات التي تمكن عملاء البنك من امتلاك منزل او عقار في أي من مشاريع نسيج في جميع أنحاء المملكة».
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