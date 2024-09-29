((البحرين والكويت)) يقدم قروضا عقارية ميسرة لعملائه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دوره‭ ‬كشريك‭ ‬اقتصادي‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتزامه‭ ‬بتوفير‭ ‬التمويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لعملائه‭ ‬المهتمين‭ ‬بشراء‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمستدامة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وتوفر‭ ‬خيارات‭ ‬سكنية‭ ‬متميزة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬زين‭ ‬العابدين،‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ -‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نجدد‭ ‬شراكتنا‭ ‬الراسخة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬التي‭ ‬نحرص‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬تشمل‭ ‬معدلات‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭ ‬ودفعات‭ ‬مقدمة‭ ‬وفترات‭ ‬سداد‭ ‬مرنه،‭ ‬بهدف‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬التملك‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬تبرز‭ ‬تعاوننا‭ ‬الوطيد‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الذي‭ ‬يتجلى‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬نعقدها‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬الملائمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتقديم‭ ‬حزم‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تناسب‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬وتلبي‭ ‬طموحاتهم،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬تجربتهم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬ويؤكد‭ ‬دورنا‭ ‬كمساهم‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬وحداتهم‭ ‬السكنية‭ ‬الخاصة،‭ ‬داعين‭ ‬كافة‭ ‬العملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬للتملك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬نسيج‭ ‬السكنية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬رئيس‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬النوعية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نهج‭ ‬الشراكة‭ ‬الراسخ‭ ‬والممتد‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬منزل‭ ‬او‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬نسيج‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬