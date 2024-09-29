Monday, 30 September 2024 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((البحرين والكويت)) يقدم قروضا عقارية ميسرة لعملائه

9/29/2024 8:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬لتقديم‭ ‬تمويلات‭ ‬ميسرة‭ ‬لعملائه‭ ‬الراغبين‭ ‬بتملك‭ ‬منزل‭ ‬وعقار‭ ‬أحلامهم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬المتواصلة‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأفراد‭ ‬للتملك‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دوره‭ ‬كشريك‭ ‬اقتصادي‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتزامه‭ ‬بتوفير‭ ‬التمويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لعملائه‭ ‬المهتمين‭ ‬بشراء‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمستدامة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وتوفر‭ ‬خيارات‭ ‬سكنية‭ ‬متميزة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬زين‭ ‬العابدين،‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ -‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نجدد‭ ‬شراكتنا‭ ‬الراسخة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬التي‭ ‬نحرص‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬تشمل‭ ‬معدلات‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭ ‬ودفعات‭ ‬مقدمة‭ ‬وفترات‭ ‬سداد‭ ‬مرنه،‭ ‬بهدف‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬التملك‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬تبرز‭ ‬تعاوننا‭ ‬الوطيد‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الذي‭ ‬يتجلى‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬نعقدها‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬الملائمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتقديم‭ ‬حزم‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تناسب‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬وتلبي‭ ‬طموحاتهم،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬تجربتهم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬ويؤكد‭ ‬دورنا‭ ‬كمساهم‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬وحداتهم‭ ‬السكنية‭ ‬الخاصة،‭ ‬داعين‭ ‬كافة‭ ‬العملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬للتملك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬نسيج‭ ‬السكنية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬رئيس‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬النوعية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نهج‭ ‬الشراكة‭ ‬الراسخ‭ ‬والممتد‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬منزل‭ ‬او‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬نسيج‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

MENAFN29092024000055011008ID1108727549

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث