ويلز تسعى لجذب أنشطة الأعمال عبر تخفيضات ضريبية

أشارت لجنة تقدم تقريرها إلى الحكومة الويلزية إلى أن التخفيضات الضريبية الشخصية قد تكون الحل الأمثل لمعالجة مشكلة تراجع السكان في المناطق الريفية. فهل تغري بالفعل فكرة دفع ضريبة أقل بنسبة 25 % للانتقال من إنجلترا إلى ويلز؟

وتمتلك الحكومة الويلزية صلاحياتٍ فوضت إليها منذ عام 2019 لرفع أو خفض معدلات ضريبة الدخل. وبالنظر إلى العناوين الرئيسية الأخيرة، يبدو أن تخفيض ضريبة بنسبة 25% قد يُغري العاملين عن بُعد الذين يدفعون معدلات ضريبية مرتفعة في إنجلترا للانتقال إلى ويلز والعمل من هناك.

وتُعد ويلز، بالطبع، وجهة رائعة لعشاق الطبيعة، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة من تسلق الجبال إلى مراقبة الطيور. وكخطوة أولى، تبعد العاصمة كارديف أقل من ساعتين عن لندن بالقطار، ويمكن أن تمول المدخرات الضريبية رحلات عدة إلى هناك كل شهر.

ومع ذلك، فقد تلاشت أحلامي في الحصول على تأشيرة الرحالة الرقميين في ويلز عندما أدركت أن الفكرة، التي اقترحتها لجنة المجتمعات الناطقة باللغة الويلزية، كانت تهدف في الغالب إلى وقف مغادرة الشباب الناطقين بالويلزية من المناطق الريفية. لكن مع تحذيرات أعضاء البرلمان الويلزي من أن تراجع السكان قد يؤدي إلى انهيار الخدمات العامة، هل ينبغي على البرلمان الويلزي النظر في حوافز أوسع تشمل المزيد من الأشخاص؟

إن استخدام معدلات ضريبة منخفضة لجذب السكان ذوي الإنفاق العالي له سوابق دولية عديدة. يقول تيم ستوفولد، الشريك الضريبي في شركة مور كينغستون سميث، إن العديد من العملاء الأكبر سناً فكروا بالفعل في الانتقال إلى بوليا وصقلية في جنوب إيطاليا لدفع 7% فقط من الضرائب على أي دخل خارجي.

كذلك، فإن البريطانيين الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة ويخشون الموازنة العامة ينجذبون أكثر إلى إسبانيا، حيث يستطيع الأجانب ((الالتفاف)) على القواعد الضريبية من خلال نظام خاص يطلق عليه ((قانون بيكهام)). من جانبها، خففت البرتغال من الإعفاءات الضريبية للأجانب بعد أن أدّى ازدهار العقارات الناتج عن ذلك إلى إقصاء السكان المحليين في لشبونة وبورتو والغارف.

كانت علاقة ويلز مع أصحاب المنازل الثانية متوترة لفترة طويلة لهذا السبب بالذات. تعد القدرة على تحمل تكاليف المسكن مشكلة كبيرة هنا وفي أجزاء خلابة أخرى من المملكة المتحدة تحظى بشعبية لدى السياح وملاك ((إير بي إن بي)).

وقد حاولت البلاد بشكل جريء استخدام نظام ضريبة المجلس لمعالجة هذا الاختلال. حيث فرضت بعض السلطات المحلية في ويلز رسوماً تصل إلى 300% على المنازل الثانية. تشير التقارير الأولية إلى أن العديد من العقارات قد تم طرحها في السوق، لكن الوكلاء العقاريين يلاحظون أن هذه ليست منازل يمكن للمشترين لأول مرة تحمل تكلفتها.

ويخشى آخرون أن تؤدي هذه التدابير، إلى جانب الاقتراح بفرض ((ضريبة سياحية)) على الزوار الليليين، إلى الإضرار بالاقتصاد، حيث تستحوذ السياحة على نحو 12% من إجمالي التوظيف.

وأحد الجوانب المتعلقة بجذب العمال هي الحوافز، لكن وزير المالية في الحكومة الويلزية لم يستبعد إمكانية زيادة معدلات ضريبة الدخل في المستقبل فيما تكافح الحكومة لتمويل الخدمات العامة.

وقد قامت أسكتلندا، التي لديها أيضاً صلاحيات ضريبية مخصصة، بذلك بالفعل. ومنذ أبريل، يتم فرض ضريبة قدرها 45 % على الأسكتلنديين على الدخل الذي يتراوح بين 75 ألف جنيه إسترليني و125 ألف جنيه إسترليني، و48% فوق هذا المستوى.

والعامل الأسكتلندي الذي يكسب 125 ألف جنيه إسترليني يدفع الآن أكثر من 5 آلاف جنيه إسترليني ضريبة إضافية سنوياً. وقد تكون الضرائب المرتفعة كافية لجعل بعض مديري الصناديق في إدنبرة ينتقلون إلى مدن إنجليزية متصلة جيداً عبر الحدود، ولكن العديد من أولئك الذين هجروا ويلز الريفية يغادرون بسبب الافتقار إلى الفرص.

ووجد تقرير اللجنة أن 81 % من الشباب يعتقدون أنهم سيضطرون لمغادرة منطقتهم المحلية من أجل التعليم أو التدريب أو العمل. لذا، من الأفضل توجيه أي تخفيضات ضريبية إلى الشركات التي تخلق فرص العمل، ناهيك عن تحسين اتصال النطاق العريض في المناطق الريفية. من المتوقع أن تحصل جنوب ووسط ويلز على دفعة من مشروع ((جيجابيت)) الذي تبلغ تكلفته 800 مليون جنيه إسترليني، مما يعني أن حلم العمل من المنزل قد يصبح قريباً في متناول كثيرين.

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