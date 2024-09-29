البحرين التخصصي يفتتح مركز التأهيل القلبي في اليوم العالمي للقلب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن مستشفى البحرين التخصصي أمس افتتاح مركز التأهيل القلبي الجديد، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقلب. ويهدف المركز إلى تقديم رعاية متكاملة وشاملة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو الذين خضعوا لإجراءات قلبية، بهدف مساعدتهم على استعادة عافيتهم وتحسين جودة حياتهم.
وكانت سعادة آن جالاندو-أون لويس، سفيرة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين، ضيفة الشرف في الحفل، حيث أكدت في كلمتها أهمية الرعاية الصحية للقلب والتزام المستشفى بتقديم خدمات صحية عالية الجودة على المستوى العالمي.
شهد حفل الافتتاح حضور نخبة من أطباء القلب البارزين، من بينهم الدكتور عبدالعزيز أسعد محمد (استشاري أمراض القلب التداخلية)، والدكتور شيخ صوالحين بكس (استشاري أمراض القلب التداخلية)، والدكتور براشانث برابهاكار (استشاري أمراض القلب)، حيث قدموا رؤى قيمة حول أهمية التأهيل القلبي والرعاية بعد الإجراءات القلبية.
تضمن الحدث أيضًا جلسات توجيهية في العلاج الطبيعي والتغذية للمرضى، مما يسهم في تعزيز عملية التعافي.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الدكتور قاسم عرداتي، العضو المنتدب لمستشفى البحرين التخصصي: «نشعر بالفخر لإطلاق مركز التأهيل القلبي في هذا اليوم المهم. يمثل هذا المركز خطوة مهمة في دعم وتعافي المرضى من العمليات القلبية، حيث نقدم خدمات متكاملة تسهم في تمكين المرضى من استعادة حياتهم الصحية والنشطة».
يقدم مركز التأهيل القلبي في مستشفى البحرين التخصصي مجموعة من الخدمات المتخصصة، منها: التقييم الطبي والاستشارات لتعزيز الخيارات الصحية في نمط الحياة، إرشادات غذائية متكاملة لدعم صحة القلب، برامج رياضية مخصصة لتلبية احتياجات كل مريض، متابعة مستمرة وتقييم دوري لتقدم حالة المرضى.
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