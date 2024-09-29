البحرين التخصصي يفتتح مركز التأهيل القلبي في اليوم العالمي للقلب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلن‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬أمس‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل‭ ‬القلبي‭ ‬الجديد،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للقلب‭. ‬ويهدف‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬متكاملة‭ ‬وشاملة‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬خضعوا‭ ‬لإجراءات‭ ‬قلبية،‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬عافيتهم‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭.‬

وكانت‭ ‬سعادة‭ ‬آن‭ ‬جالاندو‭-‬أون‭ ‬لويس،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ضيفة‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬الحفل،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬أهمية‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للقلب‭ ‬والتزام‭ ‬المستشفى‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

شهد‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬حضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬القلب‭ ‬البارزين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أسعد‭ ‬محمد‭ (‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬التداخلية‭)‬،‭ ‬والدكتور‭ ‬شيخ‭ ‬صوالحين‭ ‬بكس‭ (‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬التداخلية‭)‬،‭ ‬والدكتور‭ ‬براشانث‭ ‬برابهاكار‭ (‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدموا‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬التأهيل‭ ‬القلبي‭ ‬والرعاية‭ ‬بعد‭ ‬الإجراءات‭ ‬القلبية‭.‬

تضمن‭ ‬الحدث‭ ‬أيضًا‭ ‬جلسات‭ ‬توجيهية‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والتغذية‭ ‬للمرضى،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عملية‭ ‬التعافي‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬قاسم‭ ‬عرداتي،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬لإطلاق‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل‭ ‬القلبي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬المهم‭. ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعافي‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬القلبية،‭ ‬حيث‭ ‬نقدم‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬حياتهم‭ ‬الصحية‭ ‬والنشطة‮»‬‭.‬

يقدم‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل‭ ‬القلبي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬منها‭: ‬التقييم‭ ‬الطبي‭ ‬والاستشارات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الخيارات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬الحياة،‭ ‬إرشادات‭ ‬غذائية‭ ‬متكاملة‭ ‬لدعم‭ ‬صحة‭ ‬القلب،‭ ‬برامج‭ ‬رياضية‭ ‬مخصصة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬مريض،‭ ‬متابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬وتقييم‭ ‬دوري‭ ‬لتقدم‭ ‬حالة‭ ‬المرضى‭. ‬

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