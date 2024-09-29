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الشباب يواصل التألق ويتصدر.. والاتحاد يحقق انتصاره الأول

9/29/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬تألقه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬30/26‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬15/10‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬تمكن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬الأهلي‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬متراجعاً‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مؤقتاً‭.‬

بالعودة‭ ‬للمجريات،‭ ‬قدم‭ ‬الشباب‭ ‬عرضاً‭ ‬مميزاً‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬الانسجام‭ ‬الواضح‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬إذ‭ ‬تمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬البدء‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الحراسة‭ ‬وفي‭ ‬الشقين‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي،‭ ‬مستغلاً‭ ‬ضعف‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬للأهلي،‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬مهزوزة‭ ‬للغاية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬بسبب‭ ‬التصويب‭ ‬العشوائي‭ ‬لمهاجميه‭ ‬وعدم‭ ‬تركيزهم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دفاعه‭ ‬المفكك‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سهّل‭ ‬مأمورية‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬وفرض‭ ‬أسلوبه‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭.‬

تألق‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الحارس‭ ‬قاسم‭ ‬الشويخ‭ ‬بتصديه‭ ‬للكرات‭ ‬العديدة‭ ‬والمؤثرة،‭ ‬اللاعب‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭ ‬بتسجيله‭ (‬9‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ (‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬الأهلي‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ (‬7‭ ‬أهداف‭).‬

الاتحاد‭ ‬يحقق‭ ‬

انتصاره‭ ‬الأول

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نظيره‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬24/29‭)‬،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬10/14‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والبحرين‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

باربار‭ ‬يلاقي‭ ‬سماهيج‭.. ‬والنجمة‭ ‬يواجه‭ ‬الاتفاق

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬باربار‭ ‬وسماهيج‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬والاتفاق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬وخمس‭ ‬وأربعين‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

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