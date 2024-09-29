الشباب يواصل التألق ويتصدر.. والاتحاد يحقق انتصاره الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
واصل فريق الشباب تألقه بعد فوزه على منافسه الأهلي بنتيجة (30/26)، وذلك في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري خالد بن حمد لكرة اليد.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الشباب بنتيجة (15/10)، وقد تمكن الشباب من المحافظة على النتيجة والفوز في نهاية اللقاء، ورفع رصيده إلى (12 نقطة) في المركز الأول، فيما الأهلي بهذه الخسارة الأولى أصبح رصيده (10 نقاط)، متراجعاً إلى المركز الثاني مؤقتاً.
بالعودة للمجريات، قدم الشباب عرضاً مميزاً مستفيداً من الانسجام الواضح بين اللاعبين، إذ تمكن الفريق من البدء بصورة قوية في المباراة، بداية من مركز الحراسة وفي الشقين الدفاعي والهجومي، مستغلاً ضعف الجانب الدفاعي للأهلي، الذي ظهر بصورة مهزوزة للغاية وخصوصاً في الشوط الأول، بسبب التصويب العشوائي لمهاجميه وعدم تركيزهم، فضلاً عن دفاعه المفكك بصورة كبيرة، وهو ما سهّل مأمورية الشباب في السيطرة وفرض أسلوبه في المباراة، والتي انتهت في نهاية المطاف بفارق 4 أهداف.
تألق من الشباب الحارس قاسم الشويخ بتصديه للكرات العديدة والمؤثرة، اللاعب جاسم خميس بتسجيله (9 أهداف)، أحمد رضا (5 أهداف)، ومن الأهلي محمد حميد (7 أهداف).
الاتحاد يحقق
انتصاره الأول
حقق فريق الاتحاد انتصاره الأول في مسابقة دوري خالد بن حمد لكرة اليد على حساب نظيره البحرين بنتيجة (24/29)، وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة (10/14)، وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى (7 نقاط)، والبحرين بهذه الخسارة الرابعة على التوالي أصبح رصيده (4 نقاط).
باربار يلاقي سماهيج.. والنجمة يواجه الاتفاق
تختتم اليوم الإثنين منافسات الجولة الرابعة من دوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأولى بين باربار وسماهيج عند الساعة السادسة مساءً، والثانية بين النجمة والاتفاق عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة على صالة الاتحاد بأم الحصم.
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