علي بن محمد يتوج أبطال الكرة الطائرة الشاطئية.. والهندية تتصدر ترتيب الميداليات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ (‬بنات‭ ‬وأولاد‭) ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬ضمن‭ ‬خططها‭ ‬التطويرية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬والأولمبية‭.‬

وتفضل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتتويج‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬مستقبلا‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

وأحرزت‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬فريق‭ (‬ب‭) ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وجاء‭ ‬فريق‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬علو‭ ‬كعبها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬المشوقة،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬مدرسة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬البنات‭ ‬أحرزت‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وجاءت‭ ‬مدرسة‭ ‬بيكان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬احتلت‭ ‬مدرسية‭ ‬نيوميلنيوم‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وكان‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬حافلا‭ ‬بالألعاب‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والمبارزة‭ ‬والتنس‭ ‬والريشة،‭ ‬وبدا‭ ‬واضحا‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسق‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬المدارس‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬الذي‭ ‬خط‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬التنافس‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬انتاج‭ ‬وتفريخ‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭.‬

وتبذل‭ ‬اللجان‭ ‬المنظمة‭ ‬جهودا‭ ‬جبارة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬سير‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب،‭ ‬ولا‭ ‬يألو‭ ‬العاملون‭ ‬والمنظمون‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬للطالبات‭ ‬والطلبة‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬تنافسية‭ ‬مشرفة‭ ‬تليق‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبعد‭ ‬مضي‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة،‭ ‬تتصدر‭ ‬المدرسة‭ ‬الهندية‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬مدارس‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬النتائج،‭ ‬حيث‭ ‬حصدت‭ ‬27‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة،‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬ذهبيات،‭ ‬8‭ ‬فضيات،‭ ‬14‭ ‬برونزية،‭ ‬وجاءت‭ ‬مدرسة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬ميداليات،‭ ‬فضية‭ ‬واحدة،‭ ‬وبرونزيتان،‭ ‬بمجموع‭ ‬8‭ ‬ميداليات،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬جاءت‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬ميداليات،‭ ‬3‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬برونزية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬جاءت‭ ‬مدرسة‭ ‬الروابي‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬ميداليات،‭ ‬3‭ ‬ذهبيات‭ ‬وبرونزيتان،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مدرسة‭ ‬الوسام‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬ميداليات،‭ ‬3‭ ‬ذهبيات‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬مدرس‭ ‬المحرق‭ ‬للبنات‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬3‭ ‬ذهبيات‭ ‬وبرونزية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مدرسة‭ ‬اميمة‭ ‬بنت‭ ‬النعمان‭ ‬للبنات‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬مدرسية‭ ‬آسيا‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬ميداليات،‭ ‬منها‭ ‬ذهبيتان‭ ‬وفضيتان‭ ‬و6‭ ‬برونزيات،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬مدرسة‭ ‬بريتوس‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبيتين‭ ‬وفضيتين،‭ ‬وأخيرا‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أولاد‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬ميداليات،‭ ‬ذهبيتين‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزيتين‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬والذي‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬5000‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬رياضة،‭ ‬ويحتضن‭ ‬المنافسات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬والمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬الحيوية‭.‬