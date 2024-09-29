علي بن محمد يتوج أبطال الكرة الطائرة الشاطئية.. والهندية تتصدر ترتيب الميداليات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت أمس منافسات لعبة الكرة الطائرة الشاطئية (بنات وأولاد) ضمن منافسات دورة الألعاب المدرسية في نسختها السادسة والتي تنظمها اللجنة الأولمبية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل ضمن خططها التطويرية لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية والأولمبية.
وتفضل رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة بتتويج الأبطال في تأكيد لدعم هذه المواهب الرياضية التي سيكون لها مستقبلا في ميادين المنافسة في المستقبل بإذن الله.
وأحرزت مدرسة الشيخ عبدالعزيز فريق (ب) المركز الأول وجاء فريق (أ) من المدرسة نفسها في المركز الثاني في تأكيد على علو كعبها في هذه اللعبة المشوقة، فيما جاءت مدرسة عيسى بن علي في المركز الثالث، وعلى مستوى البنات أحرزت المدرسة البريطانية المركز الأول وجاءت مدرسة بيكان في المركز الثاني، فيما احتلت مدرسية نيوميلنيوم المركز الثالث.
وكان يوم أمس حافلا بالألعاب حيث أقيمت مباريات في كرة اليد والكرة الطائرة الشاطئية وألعاب القوى والمبارزة والتنس والريشة، وبدا واضحا ارتفاع نسق المنافسة بين المدارس وهو ما يؤكد أن الدورة تسير في الطريق الصحيح الذي خط لها من قبل اللجنة الأولمبية التي تسعى على الدوام لرفع مستوى التنافس الرياضي في مملكة البحرين وإيجاد بيئة صحية قادرة على انتاج وتفريخ المواهب الرياضية.
وتبذل اللجان المنظمة جهودا جبارة من حيث سير المنافسات في مختلف الألعاب بالشكل المطلوب، ولا يألو العاملون والمنظمون أي جهد في سبيل توفير البيئة المناسبة للطالبات والطلبة للظهور بصورة تنافسية مشرفة تليق بالمستوى الرياضي الذي وصلت إليه مملكة البحرين.
وبعد مضي 7 أيام على انطلاق الدورة، تتصدر المدرسة الهندية جدول ترتيب أفضل 10 مدارس من حيث النتائج، حيث حصدت 27 ميدالية ملونة، منها 5 ذهبيات، 8 فضيات، 14 برونزية، وجاءت مدرسة المحرق في المركز الثاني برصيد 6 ميداليات، فضية واحدة، وبرونزيتان، بمجموع 8 ميداليات، وفي المركز الثالث جاءت مدرسة الشيخ عيسى بن علي برصيد 6 ميداليات، 3 ذهبية و3 برونزية، وفي المركز الرابع جاءت مدرسة الروابي برصيد 5 ميداليات، 3 ذهبيات وبرونزيتان، وفي المركز الخامس مدرسة الوسام برصيد 5 ميداليات، 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، وفي المركز السادس مدرس المحرق للبنات برصيد 4 ميداليات 3 ذهبيات وبرونزية، وفي المركز السابع مدرسة اميمة بنت النعمان للبنات برصيد 3 ميداليات ذهبية، وفي المركز الثامن مدرسية آسيا برصيد 11 ميداليات، منها ذهبيتان وفضيتان و6 برونزيات، وفي المركز التاسع مدرسة بريتوس برصيد 4 ميداليات ذهبيتين وفضيتين، وأخيرا مدرسة الرفاع الشرقي أولاد برصيد 5 ميداليات، ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.
ويأتي تنظيم البطولة قبل أيام من استضافة مملكة البحرين دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) التي تعد الحدث الأكبر على الإطلاق والذي سيشهد مشاركة حوالي 5000 طالب وطالبة من 80 دولة حول العالم يتنافسون في 25 رياضة، ويحتضن المنافسات عدد من المدارس والجامعات الخاصة، فضلا عن الملاعب والمنشآت الرياضية الحيوية.
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