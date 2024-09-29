الأذربيجاني شخمار يتألق في دولية «محاربي الإمارات»

أحرز الأذربيجاني شخمار صاديغوف لقب النزال الرئيسي للنسخة الدولية الـ 54 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على الأوزبكستاني على جاكونجر، مساء أول من أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)) وجاء فوز شخمار الذي حافظ على سجله دون خسارة في البطولة، بقرار الحكام في ((وزن الحر))، وشهدت الأمسية فوز الياباني ياماتو فرجيتا على الروسي باتوخان بايسوف في ((وزن الذبابة)) بقرار الحكام.

توج الفائزين فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، والروسي إسلام ماخاشييف بطل الفنون القتالية المختلطة العالمي، بحضور عمران خوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، والخبير خافيير مينديز.

من جانبه، قال فؤاد درويش: على صعيد المنافسات وصلت البطولة إلى مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها عقب انطلاقها منذ 5 سنوات، إذ بلغ عدد المتنافسين فيها حتى الآن أكثر من 865 منافساً مثلوا 101 بلد من جميع أنحاء العالم، وهذا دليل على النجاح الكبير.