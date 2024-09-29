إسرائيل تخطط لتحرّك بري في لبنان وتشن غارات على اليمن

ضربت إسرائيل، أمس، أهدافاً عدة في لبنان، في مواصلة للضغط على ((حزب الله)) بعد أن وجهت له ضربة قاسية باغتيال أمينه العام حسن نصر الله، فيما بدأت بالتحضير لهجوم بري، وذلك في ضوء تحريك ألوية نحو الشمال، لاستكمال ضرب قدرات ((حزب الله))، كما شنت غارات مكثفة على اليمن، استهدفت مواقع في الحديدة، في وقت وجهت الولايات المتحدة الجيش الأمريكي بتعزيز وجوده في الشرق الأوسط بقدرات دعم جوي والإبقاء على حالة التأهب.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق أخرى في لبنان، موقعةً قتلى، بينهم 7 مسعفين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، أمس إن القوات الجوية ضربت عشرات المواقع التابعة لحزب الله بما شمل منصات إطلاق صواريخ ومنشآت تخزين للأسلحة، إضافة إلى بنية تحتية للحزب. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على منطقة عين الدلب، مما أودى بحياة 34 شخصاً، في محصلة أولية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة ((رويترز))، أمس عن مصدرين تأكيدهما انتشال جثمان الأمين العام لـ((حزب الله))، حسن نصر الله، من موقع الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد مصدر طبي وآخر أمني أن الجثمان سليم ولا تظهر عليه آثار إصابات، ما يرجح أنه لفظ أنفاسه اختناقاً.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الاستخبارات العسكرية، أن نصر الله مات اختناقا، وأوضح أنه كان موجوداً في مكان دون تهوية، وأن الغازات دخلت إلى الغرفة التي كان فيها إثر القصف، واختنق حتى الموت.

في الغضون، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قتل القيادي الكبير في جماعة ((حزب الله)) اللبنانية، نبيل قاووق، وأشار إلى أنه تمكّن من قتل 20 قيادياً من ((حزب الله)) خلال هجوم الجمعة، من بينهم علي أيوب المسؤول عن تنسيق القوة النارية للحزب، وسمير توفيق ديب مستشار الأمين العام للحزب. وذكرت ((سي إن إن))، أمس، أن مسؤولاً رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية ومسؤولاً أمريكياً آخر، أكدا أن إسرائيل لم تتخذ بعد، على ما يبدو، قراراً نهائياً بشأن تنفيذ التوغل البري، لكن التقييم، استند إلى حشد القوات الإسرائيلية وإخلاء مناطق، فيما قد يكون استعداداً لعملية برية.

تحركات حدودية

بدورها، نقلت شبكة ((ايه بي سي نيوز))، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن عمليات صغيرة النطاق أو ((تحركات حدودية)) إلى لبنان لاستهداف مواقع ((حزب الله)) على الحدود مباشرة قد بدأت أو على وشك البدء.

وقالت مصادر الشبكة أيضاً إن إسرائيل لا يبدو أنها اتخذت قراراً كاملاً بعد بشأن شن عملية برية، لكنها مستعدة لذلك.

وأضافت المصادر أنه إذا حدثت عملية برية، فمن المرجح أن يكون نطاقها محدوداً، مؤكدة أن إسرائيل تهدف من خلال الهجوم إلى إعادة عشرات الآلاف من المستوطنين المهجرين من شمال إسرائيل. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اغتيال نصر الله بأنه خطوة ضرورية نحو ((تغيير ميزان القوى في المنطقة لسنوات مقبلة)). وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستنطوي على تحديات.

انتشار عسكري أمريكي

ويتزامن ذلك مع بحث واشنطن خيارات لتعزيز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط بعد أن طلبت منها تل أبيب إرسال قوات إضافية استعداداً لرد إيراني محتمل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل لن يكون بوسعها إعادة المستوطنين إلى الشمال بأمان من خلال شنّ حرب شاملة مع ((حزب الله)). وأضاف كيربي لشبكة ((سي إن إن)) إن الولايات المتحدة تواصل إجراء محادثات مع إسرائيل بشأن الخطوات الصحيحة التالية في لبنان. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس، إن الوزير لويد أوستن وجّه الجيش بتعزيز وجوده في الشرق الأوسط بقدرات دعم جوي ((دفاعية))، ووضع القوات الأخرى في حالة تأهب عالية. وقال مكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الوزير توجه إلى لبنان أمس، وذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل قصف عدة أهداف في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: ((نؤكد أن الوزير توجه إلى لبنان لإجراء محادثات مع السلطات المحلية وتقديم الدعم الفرنسي، وخاصة على المستوى الإنساني)).

غارات على اليمن

في اليمن، ضربت إسرائيل مدينة الحديدة بعدد من الغارات، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن عشرات الطائرات شاركت في الهجوم، الذي استهدف مطار الحديدة الدولي والميناء.

وقال شهود عيان إن الغارات استهدفت ميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب للكهرباء وأن صهريج نفط احترق في الميناء بسبب الغارات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن ((عشرات الطائرات، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات تجسس، شاركت في الضربات)). وأضاف البيان أن الضربات جاءت ((رداً على الهجمات الأخيرة للحوثيين بالصواريخ الباليستية على إسرائيل، بما في ذلك ثلاث هجمات خلال هذا الشهر)).

بدوره، نقل موقع ((أكسيوس)) عن مسؤولين إسرائيليين، أن الغارات تم تنسيقها مع القيادة المركزية الأمريكية.