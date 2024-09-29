نيبال الفيضانات تقطع طرق النقل الحيوية والجيش ينشر قواته لإنقاذ المتضررين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الداخلية في نيبال مصرع ما لا يقل عن 132 شخصا وإصابة أكثر من 61 آخرين، فيما يزال العشرات في عداد المفقودين حتى الآن بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية.
وتسببت الأمطار إلى جانب الخسائر في الأرواح، في أضرار واسعة النطاق لحقت بالبنية التحتية، إذ دمر أكثر من 322 منزلا وجرف 16 جسرا، ما أدى إلى قطع طرق النقل الحيوية.
ونقلت صحيفة «هيمالايان تايمز» النيبالية عن الوزارة قولها أمس إن العشرات لقوا حتفهم بسبب حوادث تتعلق بالأمطار في مدينة «كاتماندو» ومقاطعات «باجماتي» و«كوشي» و«مادهيس».
وأضافت أنه تم إنقاذ نحو 3626 شخصا في مختلف أنحاء البلاد بمشاركة قوات الأمن والشرطة وبواسطة مروحيات الجيش النيبالي الذي نشر قواته لإنقاذ المواطنين المتضررين بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.
وأعلنت السلطات في نيبال إغلاق المدارس لثلاثة أيام بسبب الأمطار، كما أشارت وسائل إعلامية محلية إلى أن جميع الطرق من وإلى العاصمة منقطعة.
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