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نيبال الفيضانات تقطع طرق النقل الحيوية والجيش ينشر قواته لإنقاذ المتضررين

9/29/2024 3:04:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية في نيبال مصرع ما لا يقل عن 132 شخصا وإصابة أكثر من 61 آخرين، فيما يزال العشرات في عداد المفقودين حتى الآن بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية.
وتسببت الأمطار إلى جانب الخسائر في الأرواح، في أضرار واسعة النطاق لحقت بالبنية التحتية، إذ دمر أكثر من 322 منزلا وجرف 16 جسرا، ما أدى إلى قطع طرق النقل الحيوية.
ونقلت صحيفة «هيمالايان تايمز» النيبالية عن الوزارة قولها أمس إن العشرات لقوا حتفهم بسبب حوادث تتعلق بالأمطار في مدينة «كاتماندو» ومقاطعات «باجماتي» و«كوشي» و«مادهيس».
وأضافت أنه تم إنقاذ نحو 3626 شخصا في مختلف أنحاء البلاد بمشاركة قوات الأمن والشرطة وبواسطة مروحيات الجيش النيبالي الذي نشر قواته لإنقاذ المواطنين المتضررين بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.
وأعلنت السلطات في نيبال إغلاق المدارس لثلاثة أيام بسبب الأمطار، كما أشارت وسائل إعلامية محلية إلى أن جميع الطرق من وإلى العاصمة منقطعة.

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