ريوكان نزل يابانية تقليدية تقدم تجارب فريدة لزوارها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تتمتع اليابان بالعديد من المقومات السياحية
وعناصر الجذب المميزة والمتنوعة لزائريها ما يجعلها مقصدا مميزا للاستمتاع بتجارب فريدة واستثنائية لاسيما ما يتصل بحضارتها العريقة وتاريخها الثري ومنها نزل «ريوكان» التقليدية المعروفة بحسن ضيافتها وأجوائها المريحة وطرازها المستمد من الهندسة المعمارية اليابانية التقليدية.
ويعود تاريخ هذه النزل إلى القرن الثامن الميلادي واكتسبت شعبية خلال فترة (إيدو) التي تعد آخر فترات تاريخ اليابان القديم (1603 - 1868) بين السياح المسافرين على طول الطرق الرئيسية مثل طريق (توكايدو) الذي يربط بين مدينتي (طوكيو) و(كيوتو) واليوم ترى نزل (ريوكان) في جميع أنحاء اليابان وخاصة في «منتجعات الينابيع الحارة».
ويقيم النزيل في (ريوكان) في غرفة أو غرفتين تكونان مفروشتين بحصير (التاتامي) ولهما حمام خاص، ويتم تزويد الضيوف باليوكاتا (كيمونو قطني) وعادة ما تشمل الإقامة في هذه النزل تقديم وجبات إفطار وعشاء يابانية تقليدية يتم تناولها إما في غرفة الضيوف أو في قاعة الطعام.
MENAFN29092024000130011022ID1108727334
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.