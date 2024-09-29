Monday, 30 September 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريوكان نزل يابانية تقليدية تقدم تجارب فريدة لزوارها

9/29/2024 3:04:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتمتع اليابان بالعديد من المقومات السياحية وعناصر الجذب المميزة والمتنوعة لزائريها ما يجعلها مقصدا مميزا للاستمتاع بتجارب فريدة واستثنائية لاسيما ما يتصل بحضارتها العريقة وتاريخها الثري ومنها نزل «ريوكان» التقليدية المعروفة بحسن ضيافتها وأجوائها المريحة وطرازها المستمد من الهندسة المعمارية اليابانية التقليدية.
ويعود تاريخ هذه النزل إلى القرن الثامن الميلادي واكتسبت شعبية خلال فترة (إيدو) التي تعد آخر فترات تاريخ اليابان القديم (1603 - 1868) بين السياح المسافرين على طول الطرق الرئيسية مثل طريق (توكايدو) الذي يربط بين مدينتي (طوكيو) و(كيوتو) واليوم ترى نزل (ريوكان) في جميع أنحاء اليابان وخاصة في «منتجعات الينابيع الحارة».
ويقيم النزيل في (ريوكان) في غرفة أو غرفتين تكونان مفروشتين بحصير (التاتامي) ولهما حمام خاص، ويتم تزويد الضيوف باليوكاتا (كيمونو قطني) وعادة ما تشمل الإقامة في هذه النزل تقديم وجبات إفطار وعشاء يابانية تقليدية يتم تناولها إما في غرفة الضيوف أو في قاعة الطعام.

MENAFN29092024000130011022ID1108727334

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث