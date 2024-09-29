ضبط سوابق بـ 5 أكياس شبو وسيجارة ملغمة وسرنجتين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استطاع رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي إلقاء القبض على شخص من أرباب السوابق وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط في منطقة الفنطاس.
وقال مصدر امني لـ «الأنباء» إن المتهم ضبط عقب الاشتباه في سيارة متوقفة ومحاولة هروب فاشلة، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 5 أكياس من مخدر الشبو وسرنجتين فارغتين وسيجارة ملغمة بمادة الحشيش، مشيرا إلى أن المتهم اعترف أمام رجال الأسناد بتعاطي المخدرات والاتجار بها، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
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