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ضبط سوابق بـ 5 أكياس شبو وسيجارة ملغمة وسرنجتين

9/29/2024 3:04:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استطاع رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي إلقاء القبض على شخص من أرباب السوابق وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط في منطقة الفنطاس.
وقال مصدر امني لـ «الأنباء» إن المتهم ضبط عقب الاشتباه في سيارة متوقفة ومحاولة هروب فاشلة، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 5 أكياس من مخدر الشبو وسرنجتين فارغتين وسيجارة ملغمة بمادة الحشيش، مشيرا إلى أن المتهم اعترف أمام رجال الأسناد بتعاطي المخدرات والاتجار بها، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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