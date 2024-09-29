Monday, 30 September 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نوال ألبومي الجديد أول نوفمبر

9/29/2024 3:04:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
كشفت «القيثارة» نوال الكويتية عن الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد الذي سيرى النور الفترة المقبلة. وقالت: «انتهينا من تسجيل آخر أغنية بالألبوم، وقررنا نزوله أول شهر نوفمبر»، ولم تفصح أم حنين عن عنوانه أو أي تفاصل أخرى حول الشعراء والملحنين والموزعين الذين تعاونت معهم، لكن من المتوقع أن يكون الألبوم مليئا بالمفاجآت والألوان الموسيقية المختلفة التي ترضي جميع الأذواق.
ويأتي ألبوم نوال الجديد ليس ببعيد عن ألبومها الأخير «الأرض» الذي طرحته منذ عام، تحديدا نهاية سبتمبر 2023، وضم 15 أغنية، منها: «زينة أيامي، سؤال واحد» كلمات بدر بورسلي وألحان مشعل العروج، «إن حكوا، كل البشر» كلمات العاني وألحان مشعل العروج، «قلب ناسيني» كلمات حسين اليامي وألحان ياسر بوعلي، «على وين» كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي، «المسباح» كلمات أماني الرويلي وألحان ناصر الصالح، «القصايد» كلمات وارفة وألحان يزيد الخالد، «على مهلك» كلمات خلف الخلف وألحان جمانة جمال، «اطلع من خيالي» كلمات خالد المريخي وألحان بديع مسعود، «لا تغمض» كلمات سعد بن محمد بن عبدالله الفيصل وألحان سهم، وغيرها من الأغنيات المتنوعة.
من جانب آخر، شاركت نوال في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 94، حيث أحيت حفلا في الدرعية، بمصاحبة أوركسترا «اليكسا»، وبهذه المناسبة قالت أم حنين عبر حسابها بمنصة «إكس»: «سعيدة جدا اني احتفلت باليوم الوطني الـ 94 في الدرعية، وزادت فرحتي كوني أول فنانة عربية تغني في السعودية مع أوركسترا أليكسا الذكية في الحفل الذي دخلت فيه الدرعية موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكثر عدد سماعات أليكسا في العالم، والله يديم على المملكة التطور والازدهار».

MENAFN29092024000130011022ID1108727332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث