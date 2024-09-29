نوال ألبومي الجديد أول نوفمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالحميد الخطيب
كشفت «القيثارة» نوال الكويتية عن الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد الذي سيرى النور الفترة المقبلة. وقالت: «انتهينا من تسجيل آخر أغنية بالألبوم، وقررنا نزوله أول شهر نوفمبر»، ولم تفصح أم حنين عن عنوانه أو أي تفاصل أخرى حول الشعراء والملحنين والموزعين الذين تعاونت معهم، لكن من المتوقع أن يكون الألبوم مليئا بالمفاجآت والألوان الموسيقية المختلفة التي ترضي جميع الأذواق.
ويأتي ألبوم نوال الجديد ليس ببعيد عن ألبومها الأخير «الأرض» الذي طرحته منذ عام، تحديدا نهاية سبتمبر 2023، وضم 15 أغنية، منها: «زينة أيامي، سؤال واحد» كلمات بدر بورسلي وألحان مشعل العروج، «إن حكوا، كل البشر» كلمات العاني وألحان مشعل العروج، «قلب ناسيني» كلمات حسين اليامي وألحان ياسر بوعلي، «على وين» كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي، «المسباح» كلمات أماني الرويلي وألحان ناصر الصالح، «القصايد» كلمات وارفة وألحان يزيد الخالد، «على مهلك» كلمات خلف الخلف وألحان جمانة جمال، «اطلع من خيالي» كلمات خالد المريخي وألحان بديع مسعود، «لا تغمض» كلمات سعد بن محمد بن عبدالله الفيصل وألحان سهم، وغيرها من الأغنيات المتنوعة.
من جانب آخر، شاركت نوال في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 94، حيث أحيت حفلا في الدرعية، بمصاحبة أوركسترا «اليكسا»، وبهذه المناسبة قالت أم حنين عبر حسابها بمنصة «إكس»: «سعيدة جدا اني احتفلت باليوم الوطني الـ 94 في الدرعية، وزادت فرحتي كوني أول فنانة عربية تغني في السعودية مع أوركسترا أليكسا الذكية في الحفل الذي دخلت فيه الدرعية موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكثر عدد سماعات أليكسا في العالم، والله يديم على المملكة التطور والازدهار».
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