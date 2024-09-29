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حفل أغاني المسباح يفوق الوصف

9/29/2024 3:04:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
على مدى ساعتين ونصف الساعة، استذكر الجمهور أمس الاول أجمل أعمال المطرب القدير محمد المسباح، وذلك من خلال الحفل الغنائي الذي انتجته شركة «كيف» للإنتاج الفني بعنوان «أغاني المسباح» في أول انشطتها الفنية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتحديدا في قاعة مسرح الشيخ جابر العلي والذي احياه المطربين فهد السالم وعبدالعزيز المسباح، بقيادة المايسترو أحمد العود وفرقته الموسيقية.
انطلق الحفل بصعود المطرب عبدالعزيز المسباح الذي تغنى بثماني أغان منوعة بدأها بأغنية «من عيني الثنتين» ثم أتبعها بأغنية «جاني بعد وقت» ومن ثم «يفوق الوصف»، و«تمون» و«من غير داعي» ثم أتبعها بأغنية «سولفي»، ليختم وصلته مع أغنيتي «آخر كلامي» و«حمام» وذلك وسط تفاعل الجمهور الذي كان يردد معه كمات تلك الأغاني الجميلة.
وبعد استراحة قصيرة، صعد المطرب فهد السالم ليغني للجمهور «يا قربك لي»، واتبعها بـ «ولا زعلة ولا غيرة» ومن ثم «حياتي» و«سرى حبك» و«على خدي»، ليختم وصلته بأغنيتي «أنا لغيرك» و«مر يا حلو».

مستمرون في الحفلات

قبل انطلاق الحفل الغنائي نظمت الشركة مؤتمرا صحافيا مصغرا للمشاركين في الحفل، حيث أكد المدير التنفيذي لشركة «كيف للإنتاج الفني» بدر يعقوب بوغيث ان الشركة مستمرة بالحفلات المتنوعة وهذه اولى حفلاتها، وهناك حفلات ستنظم في «حديقة الشهيد» و«مركز الشيخ جابر الثقافي» في أكتوبر القادم، وأهمها حفل «الأوركسترا الحضرمية» الذي سيقام في شهر يناير 2025».

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