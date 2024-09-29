حفل أغاني المسباح يفوق الوصف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
على مدى ساعتين ونصف الساعة، استذكر الجمهور أمس الاول أجمل أعمال المطرب القدير محمد المسباح، وذلك من خلال الحفل الغنائي الذي انتجته شركة «كيف» للإنتاج الفني بعنوان «أغاني المسباح» في أول انشطتها الفنية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتحديدا في قاعة مسرح الشيخ جابر العلي والذي احياه المطربين فهد السالم وعبدالعزيز المسباح، بقيادة المايسترو أحمد العود وفرقته الموسيقية.
انطلق الحفل بصعود المطرب عبدالعزيز المسباح الذي تغنى بثماني أغان منوعة بدأها بأغنية «من عيني الثنتين» ثم أتبعها بأغنية «جاني بعد وقت» ومن ثم «يفوق الوصف»، و«تمون» و«من غير داعي» ثم أتبعها بأغنية «سولفي»، ليختم وصلته مع أغنيتي «آخر كلامي» و«حمام» وذلك وسط تفاعل الجمهور الذي كان يردد معه كمات تلك الأغاني الجميلة.
وبعد استراحة قصيرة، صعد المطرب فهد السالم ليغني للجمهور «يا قربك لي»، واتبعها بـ «ولا زعلة ولا غيرة» ومن ثم «حياتي» و«سرى حبك» و«على خدي»، ليختم وصلته بأغنيتي «أنا لغيرك» و«مر يا حلو».
مستمرون في الحفلات
قبل انطلاق الحفل الغنائي نظمت الشركة مؤتمرا صحافيا مصغرا للمشاركين في الحفل، حيث أكد المدير التنفيذي لشركة «كيف للإنتاج الفني» بدر يعقوب بوغيث ان الشركة مستمرة بالحفلات المتنوعة وهذه اولى حفلاتها، وهناك حفلات ستنظم في «حديقة الشهيد» و«مركز الشيخ جابر الثقافي» في أكتوبر القادم، وأهمها حفل «الأوركسترا الحضرمية» الذي سيقام في شهر يناير 2025».
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