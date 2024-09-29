1 85 مليار دينار قروضا جديدة منحت في 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الحكومة زادت ودائعها بـ 477 مليون دينار لتبلغ 5.1 مليارات دينار بنهاية أغسطس 2024
300 مليون دينار ودائع جديدة للمقيمين وغير المقيمين استقبلتها البنوك في أول 8 أشهر من العام
مصطفى صالح
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2024، بقيمة 1.85 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.4 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.5%.
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.29 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بارتفاع خلال 8 أشهر بقيمة 279.9 مليون دينار وبنسبة 1.7%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال 8 أشهر نحو 77.3 مليون دينار، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.04 مليار دينار، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أغسطس مستوى 19.08 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بواقع 321.8 مليون دينار وبنسبة نمو 1.7%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وفي حين شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال أول 8 أشهر من 2024 لتسجل مستوى 3.59 مليارات دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7%، وبقيمة 93 مليون دينار.
نمو الودائع
وعلى صعيد الودائع، كشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 53.3 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 299 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 0.6%.
وأشارت البيانات إلى أن الارتفاع منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 37.4 مليار دينار مقارنة بـ 36 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 3.7% وبقيمة 1.33 مليار دينار.
وأظهرت البيانات، تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية أغسطس الماضي بقيمة 1.01 مليار دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 3.6 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.6 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبانخفاض نسبته 21.8%.
كما تراجعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال أشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 7.1 مليارات دينار مقارنة بـ 7.6 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة انخفاض 503 ملايين دينار وبنسبة انخفاض بلغت 6.6%.
ولفتت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 5.17 مليارات دينار مقارنة بـ 4.69 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 10.2% وبقيمة 477 مليون دينار.
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