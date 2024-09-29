1 85 مليار دينار قروضا جديدة منحت في 8 أشهر



الحكومة زادت ودائعها بـ 477 مليون دينار لتبلغ 5.1 مليارات دينار بنهاية أغسطس 2024 300 مليون دينار ودائع جديدة للمقيمين وغير المقيمين استقبلتها البنوك في أول 8 أشهر من العام



مصطفى صالح

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2024، بقيمة 1.85 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.4 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.5%.

وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.29 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بارتفاع خلال 8 أشهر بقيمة 279.9 مليون دينار وبنسبة 1.7%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

فيما بلغ إجمالي التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال 8 أشهر نحو 77.3 مليون دينار، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.04 مليار دينار، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أغسطس مستوى 19.08 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بواقع 321.8 مليون دينار وبنسبة نمو 1.7%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وفي حين شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال أول 8 أشهر من 2024 لتسجل مستوى 3.59 مليارات دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7%، وبقيمة 93 مليون دينار.

نمو الودائع

وعلى صعيد الودائع، كشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 53.3 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 299 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 0.6%.

وأشارت البيانات إلى أن الارتفاع منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 37.4 مليار دينار مقارنة بـ 36 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 3.7% وبقيمة 1.33 مليار دينار.

وأظهرت البيانات، تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية أغسطس الماضي بقيمة 1.01 مليار دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 3.6 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.6 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبانخفاض نسبته 21.8%.

كما تراجعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال أشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 7.1 مليارات دينار مقارنة بـ 7.6 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة انخفاض 503 ملايين دينار وبنسبة انخفاض بلغت 6.6%.

ولفتت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 5.17 مليارات دينار مقارنة بـ 4.69 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 10.2% وبقيمة 477 مليون دينار.