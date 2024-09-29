التجارة نتدخل في تحديد الأسعار وفق نطاق ضيق بالسلع الضرورية



مواجهة التضخم بالأسعار محلياً تراعي مبدأ الاقتصاد الحر وانفتاح الكويت على العالم

68 جمعية تعاونية بالإضافة إلى 8 أسواق موازية مسجلة في نظام مراقبة الأسعار

39 سلعة غذائية تحت المراقبة بينها 12 أساسية و18 مكملة.. و9 شخصية ومنزلية 11 مادة إنشائية مفعلة في نظام الأسعار تتضمن الحديد والخشب والطابوق والأسمنت



علي إبراهيم - طارق عرابي

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن السياسة المتبعة لمواجهة التضخم بالأسعار في السوق المحلي تنطلق من واقع الاقتصاد الكويتي المعتمد على مبدأ الاقتصاد الحر الذي تسير عليه الدولة وانفتاح السوق المحلي على كل أسواق العالم وسيادة عوامل العرض والطلب والمنافسة الشريفة بين التجار.

وأشارت إلى أن تدخلها في تحديد الأسعار يتم في نطاق ضيق يتمثل في تحديد أسعار السلع والمواد الأساسية الضرورية لحياة المستهلك دون التدخل في تحديد أسعار السلع الكمالية الأخرى التي لا تندرج تحت مظلة التسعير، حيث يترك ذلك لعوامل العرض والطلب وتوفير مناخ المنافسة بإحداث التأثير المطلوب على اتجاهات الأسعار وتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك.

وأضافت الوزارة في كلمتها بالتقرير السنوي عن عام 2023 والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أنه من الضروري إبراز الاستراتيجيات المطلوبة لنمو الكويت عبر منافذ الأنشطة الاقتصادية، ولتحقيق التميز المنشود في مساع ثابتة لصناعة وترسيخ نظام تجاري واقتصادي يسهم في الازدهار المستمر تحقيق تلك الأهداف لا يكون إلا بتضافر جميع الطاقات من موظفين وقياديين وقوانين ولوائح تحت رؤية مستقبلية لكويت الغد.

وأظهر التقرير أن قطاعات الوزارة حققت العديد من الإنجازات على أصعدة كافة جاءت أبرز ملامحها كالتالي:

«الشؤون القانونية»

قامت إدارة القضايا والعقود في قطاع الشؤون القانونية بمراجعة 3122 محضر حجز، و7 أوامر مباشرة، و27 عقدا، و20 ممارسة، فيما بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة لعام 2023 نحو 6655 قضية، وشهد قسم الفتوى والرأي في إدارة الدراسات القانونية تقديم نحو 622 فتوى ورأيا خلال 2023، من بينها 442 في قطاع الشركات والتراخيص التجاري، و86 في إدارة النافذة الواحدة و20 في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، و9 في قطاع الشؤون المالية، و4 في المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، و2 في وحدة تنظيم التأمين، و37 جهة اخرى، و35 لإدارة مكتب الوكيل.

الإشراف على السلع

أظهرت بيانات إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها، أن عدد الجمعيات التهاونية المسجلة والمفعلة في نظام مراقب الاسعار بلغ 68 جمعية تعاونية، فيما بلغ عدد الأسواق الموازية المسجلة والمفعلة في النظام 8 أسواق، بينما بلغ عدد السلع الغذائية المسجلة والمفعلة في نظم مراقبة الأسعار 39 سلعة.

وحددت الوزارة 3 فئات للسلع الغذائية من بينها الأساسية والضرورية والتي تضم نحو 12 سلعة، والسلع المكملة والتي تضم نحو 18 سلعة، والعناية الشخصية والمنزلية والتي تضم 9 سلع. وكشفت الوزارة عن أنها استبعدت 4 أصناف من قائمة الرصد في النظام والتي تتضمن الأرزواللبن والشاي وأحد أنواع الشراب المركز.

وكشفت أرقام مؤشر السلع شهريا على أساس مجاميع متوسطات الاسعار خلال 2023 عن أن القيمة الأدنى للمؤشر للدجاج المجمد تبلغ 779 فلسا، والقيمة الاعلى وصلت إلى 925 فلسا، أما للملح فتبلغ الأدنى 204 فلوس، والأعلى 230 فلسا، واللبن تبلغ القيمة الأدنى للمؤشر 371 فلسا، والاعلى 458 فلسا، والأرز تبلغ القيمة الأدنى للمؤشر 2.691 دينار، والاعلى 3.024 دنانير.

ولجهة الزيت فبلغت القيمة الأدنى للمؤشر 1.169 دينار، والأعلى 1.248 دينار، والشاي بلغت الأدنى 1.123 دينار، والاعلى 1.229 دينار، والشوربات بلغت الأدنى 400 فلس، والأعلى 517 فلسا، والعصائر بلغت الأدنى 1.42 دينار، والأعلى 1.549 دينار، ومكعبات المرقة بلغت الأدنى 1.299 دينار، والأعلى 1.423 دينار.

وذكرت الوزارة أن هناك 11 مادة انشائية مسجلة ومفعلة في نظام مراقبة الأسعار، إذ تنقسم المواد الانشائية إلى 4 فئات منها الحديد والذي يتضمن صنفين، والأخشاب التي تتضمن 3 أصناف، ومواد البناء تتضمن صنفين، والأسمنت والطابوق تتضمن 4 أصناف.