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تحديث بيانات العمالة الوطنية عبر تطبيق سهل

9/29/2024 3:04:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت مصادر في وزارة الشؤون عن ان لجنة مشتركة بين الجهات المعنية بتنظيم عمل دور الحضانات الخاصة فوضت الهيئة العامة للقوى العاملة بتقدير حاجة كل دور حضانة للعمالة التي تحتاجها، إلى جانب تحديد المسميات الوظيفية بما يتناسب مع طبيعة العمل والمسميات المعتمدة بالتنسيق بين الإدارة واتحاد الحضانات والقوى العاملة.
وأعلنت المصادر عن تشكيل لجنة خاصة من جميع الجهات المعنية لدراسة المخالفات كل في اختصاصه والتدرج في الإجراءات القانونية بدءا من إنذار تلافي مخالفة وصولا إلى إغلاق الملف وسحب الترخيص.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انه بإمكان المستفيدين من دعم العمالة الوطنية تحديث بياناتهم عبر خدمة تطبيق «سهل» دون الحاجة للمراجعة الشخصية في أي من ادارات العمل.
وأكدت المصادر لـ «الأنباء» انه سيتم العمل تدريجيا على ان تكون جميع إجراءات العمالة الوطنية والوافدة آليا عبر تطبيق «سهل» تسهيلا على المواطنين.

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