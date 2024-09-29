تحديث بيانات العمالة الوطنية عبر تطبيق سهل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشفت مصادر في وزارة الشؤون عن ان لجنة مشتركة بين الجهات المعنية بتنظيم عمل دور الحضانات الخاصة فوضت الهيئة العامة للقوى العاملة بتقدير حاجة كل دور حضانة للعمالة التي تحتاجها، إلى جانب تحديد المسميات الوظيفية بما يتناسب مع طبيعة العمل والمسميات المعتمدة بالتنسيق بين الإدارة واتحاد الحضانات والقوى العاملة.
وأعلنت المصادر عن تشكيل لجنة خاصة من جميع الجهات المعنية لدراسة المخالفات كل في اختصاصه والتدرج في الإجراءات القانونية بدءا من إنذار تلافي مخالفة وصولا إلى إغلاق الملف وسحب الترخيص.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انه بإمكان المستفيدين من دعم العمالة الوطنية تحديث بياناتهم عبر خدمة تطبيق «سهل» دون الحاجة للمراجعة الشخصية في أي من ادارات العمل.
وأكدت المصادر لـ «الأنباء» انه سيتم العمل تدريجيا على ان تكون جميع إجراءات العمالة الوطنية والوافدة آليا عبر تطبيق «سهل» تسهيلا على المواطنين.
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