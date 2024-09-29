الديوان اليوم آخر موعد لتأكيد التسجيل بـ نظام التوظيف حتى الفترة الـ 81

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد ديوان الخدمة المدنية، أن اليوم الاثنين 30 الجاري هو آخر موعد لتأكيد استمرارية التسجيل بنظام التوظيف المركزي للمسجلين حتى الفترة الـ 81.
وقال «الديوان»، في بيان صحافي سابق، إن عدم تأكيد التسجيل خلال الفترة من مطلع سبتمبر الجاري حتى نهايته إقرار من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار بالتسجيل بنظام التوظيف المركزي «كباحث عن عمل»، مما يترتب على ذلك أنه من حق الديوان إلغاء تسجيله من النظام.
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