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الديوان اليوم آخر موعد لتأكيد التسجيل بـ نظام التوظيف حتى الفترة الـ 81

9/29/2024 3:04:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد ديوان الخدمة المدنية، أن اليوم الاثنين 30 الجاري هو آخر موعد لتأكيد استمرارية التسجيل بنظام التوظيف المركزي للمسجلين حتى الفترة الـ 81.
وقال «الديوان»، في بيان صحافي سابق، إن عدم تأكيد التسجيل خلال الفترة من مطلع سبتمبر الجاري حتى نهايته إقرار من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار بالتسجيل بنظام التوظيف المركزي «كباحث عن عمل»، مما يترتب على ذلك أنه من حق الديوان إلغاء تسجيله من النظام.

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