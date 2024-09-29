السفير الهندي مليارا دولار صادرات الهند إلى الكويت العام الماضي

نتطلع إلى زيارة الخارجية لاجتماع اللجنة المشتركة العليا الأول بين البلدين العام الحالي



أسامة دياب

أشاد السفير الهندي لدى البلاد د.آدرش سويكا بمستوى الزيارات واللقاءات المتبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي بلاده والكويت والتي كان آخرها لقاء سمو الشيخ صباح الخالد مع رئيس الوزراء الهندي مودي في نيويورك، لافتا إلى ان هذه اللقاءات تدعم تطور مستوى علاقات البلدين إلى مستويات أعلى.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام أن الهند قد صدرت للكويت بضائع بنحو 2 مليار دولار العام الماضي شملت سيارات مصنعة في الهند ومعدات اتصالات ومواد غذائية مثل الأرز، لافتا إلى ان رجال الأعمال في الهند لديهم اهتمام كبير بالعمل في الكويت.

وتابع ان ما يقارب الـ 15-40 شركة هندية متخصصة في قطاع الأغذية والزراعة زارت الكويت مؤخرا وكان لديهم تفاعل جيد مع رجال الأعمال الكويتيين، كما زار رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية وممثلون عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الهند لمشاهدة فعالية «الطعام العالمي الهندي» في نيودلهي قبل اسبوعين.

وعن العمالة الهندية في الكويت، قال انها في تزايد وتعدت المليون نسمة، لافتا إلى ان تخفيف العديد من اللوائح في الكويت وخاصة بعض التدابير الصديقة للمغتربين، والتي اتخذتها الحكومة الجديدة، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على تأشيرة الأسرة، لاقى ترحيبا كبيرا من العوائل.

وأضاف ان العديد من العمالة الماهرة الهندية قد حضرت للكويت من أطباء ومهندسين وممرضات، وكذلك العمالة المنزلية، مشيرا إلى رؤيته وجود المزيد من الامتثال والالتزام بالقواعد واللوائح الكويتية من أبناء جاليته.

وعن قطاع السياحة، قال: لقد أصدرنا 6000 تأشيرة سياحية لكويتيين، هذا العام، ونتطلع إلى زيارة وزير خارجية الكويت لاجتماع اللجنة المشتركة العليا الأول في وقت ما من هذا العام.

بعد ان تم رفع آلية اللجنة المشتركة بين البلدين، إلى مستوى وزراء الخارجية بعد ان كانت على مستوى وزير الدولة.

وعن الجانب الثقافي، قال كان لدينا بعض التطورات الجيدة، كان أحدها بدء برنامج باللغة الهندية على إذاعة الكويت الوطنية، ومؤخرا، وقعنا مذكرة تفاهم مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لتدريس اللغة الهندية، ونأمل أن يكون لدينا أستاذ من الهند بحلول هذا العام، بحيث يمكن أن تبدأ الدورة في أوائل العام المقبل من الفصل الدراسي التالي.

وأضاف انهم يخططون لحدث سياحي كبير B2B في أوائل الشهر المقبل، كاشفا عن مبادرتهم «يو اتش» التي بدأها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في يوم البيئة العالمي، هذا العام، والتي سيقومون بها في الكويت والتي تعني زراعة شجرة بالتعاون مع هيئة البيئة ومحافظة الفروانية لبدء هذه الحملة في الكويت.

وتابع أعتقد أنها مبادرة جيدة جدا جدا لأن الكويت تتطلع أيضا إلى التنمية المستدامة، كما سنقيم أيضا حفلا موسيقيا كبيرا في نوفمبر لأحد الموسيقيين الهنود المشهورين، ونحن نتطلع إلى مؤتمر الشركات الناشئة في ديسمبر، حيث سنجمع قصص النجاح لكل من الكويت والهند في هذا المؤتمر، لاستكشاف فرص الاستثمار في مجال الشركات الناشئة في كلا البلدين.

وعن مشاركة الشركات الهندية في المشاريع الكويتية، قال ان هناك الكثير من الشركات الهندية التي تعمل بالكويت منذ وقت طويل ونفذت العديد من المشاريع الكبرى في قطاع النفط والغاز، فمستشفى الصباح تم بناؤه من شركة هندية وجامعة الشدادية أيضا، ومشروع الربط الكهربائي بين الكويت والعراق يتم تنفيذه من قبل شركتين هنديتين، ثم مشروع طريق جنوب السرة يتم تنفيذه من قبل شركة هندية، كما ان هناك الكثير من مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي رأيتها مؤخرا.

وذكر ان هناك بالفعل عددا من الأدوية الهندية المسجلة في الكويت، ولكن لا نزال نرى أن نسبة الأدوية القادمة من الهند أقل بكثير مقارنة بحقيقة أن الهند هي صيدلية العالم، وهذه من المجالات التي نعمل فيها. نحاول أن نجعل بعض الشركات الدوائية الكبرى في الهند تتواجد في الكويت، علما بأن 40 أو 50 % من المنتجات الصيدلانية الهندية مسجلة لدى إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومعتمدة من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية. لذا، فإنك تحصل على نفس جودة المنتج ولكن ربما بعشر التكلفة، فهذه الشركات كبيرة جدا وهي تزود الولايات المتحدة وأوروبا بالكثير.

وذكر ان الهند أصبحت نقطة لتدفقات الاستثمار العالمية وهي تنمو بمعدل نمو يتراوح بين سبعة وثمانية في المائة خلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية، وهذا ينطبق على جميع وكالات الاستشارات الكبرى والشركاء الاستشاريين وجميعهم يرون أن الهند متفائلة للغاية، لقد شهدت الهند تدفقات استثمارية بقيمة 70 مليار دولار. في العام الماضي شهدنا تدفقات استثمارية تزيد على 600 مليار دولار في الهند خلال السنوات العشر الماضية. نحن خامس أكبر اقتصاد، وسوف نصبح قريبا ثالث أكبر اقتصاد.