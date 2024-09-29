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أرتيتا مدرب أرسنال : هدفنا تحقيق الانتصارات ولازلنا في سبتمبر

9/29/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أن الأداء ليس مهما وذلك بعدما حقق فريقه الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 4/2 في الدقائق الأخيرة بالدوري الإنجليزي لكرة
القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال كان قريبا من فقدان نقطتين في ملعب الإمارات وذلك ،بعدما سجل مدافع ليستر جيمس جاستن هدفين عادل بهما تقدم الفريق المضيف عن طريق جابرييل مارتينلي ولياندرو تروسارد.

لكن أرسنال نجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق كرة سددها تروسارد واصطدمت بويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي قبل أن تعانق الشباك، ثم أضاف كاي هافيرتز الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الثاني.

وسمح الفوز في الدقائق الأخيرة لرجال المدرب أرتيتا بمشاركة مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة لكليهما، وذلك بعدما تعادل فريق المدرب جوسيب جوارديولا مع نيوكاسل 1/1.

وبسؤاله حول ما إذا كانت قيمة الفوز قد زادت بعد تعثر منافسه في ملعب "سانت جيمس بارك"، قال أرتيتا مبتسما: "إنها المباراة السادسة في الدوري الإنجليزي، لا زلنا في سبتمبر".

وأضاف: "نرغب في الفوز بكل مباراة، نفعل كل ما بوسعنا لحدوث ذلك ونلعب كل مباراة على حدة ،ونحاول التطور كل اسبوع، لكن بغض النظر عما نفعل، نحن لازلنا في سبتمبر".

وتابع أرتيتا: "بالطبع نسعى لتقديم الأداء المناسب للموسم ومن أجل ذلك علينا أن نواصل الفوز تلو الفوز".
وأوضح: "هذا هو المطلوب حينما ترى مستوى الفرق الأخرى في الدوري الإنجليزي، لكن يمكننا التحكم فقط فيما نفعل".

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