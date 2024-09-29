محمد اليماحي: كلباء قادر على تقديم أداء جيد هذا الموسم

عبر محمد اليماحي، رئيس شركة بنادي كلباء، عن تفاؤله بتقديم فريقه أداء جيداً وموسماً مثالياً، وذلك عقب تحقيق «النمور» الفوز في ديربي الساحل الشرقي على فريق خورفكان بعقر داره بهدفين دون رد. وأضاف: راضون عن ما يقدمه كلباء حتى الآن في الدوري، البداية تبدو جيدة ومبشرة بعد مضي 4 جولات على المسابقة، لدينا 4 نقاط من 3 مباريات، ولدينا مواجهة مؤجلة ضد العين من الأسبوع الثالث.

وفيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعب الإيراني الأصل السويدي الجنسية سامان قدوس، قال اليماحي: قدوم اللاعب قدوس يتوقف على مدى غياب الفريق «المصاب» فيليب كيش بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة ستبعده عن المباريات في الفترة القادمة، كل الخيارات ترجح انضمام اللاعب الإيراني لكشوفات «النمور».

وقال: هناك ضغوطات بلا شك، ومطالبات من قبل الشارع الرياضي في كلباء تحتم علينا المطالبة بسرعة إنهاء التعاقد مع الأجانب والمقيمين، ولكن في ذات الوقت هناك ظروف تدعونا للتمهل في إبرام العقود لاعتبارات تتوقف على الدعم المادي، إلى جانب إمكانات اللاعب القادم للفريق حتى لا نضطر إلى الاستغناء عنه فيما بعد. وأشاد اليماحي بالجهاز الفني لكلباء بقيادة الصربي فوك رازوفيتش، الذي قام بتجهيز البدلاء جيداً وبات مستواهم لا يقل عن الأساسيين.

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