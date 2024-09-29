فرسان الإمارات أبطال مونديال إيطاليا للخيول الصغيرة للقدرة

أحرز فرسان الإمارات ذهبيتي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم، التي أقيمت في ميادين أربوريا بجزيرة سردينيا الإيطالية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الفارس الإماراتي راشد سعيد حمد الكتبي اللقب للمرة الخامسة في تاريخ مشاركات الإمارات في المونديال بعد تتويجه بلقب فئة الفردي على صهوة "جيميريفا" مسجلاً زمناً قدره 4.53.08 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس البحريني معيوف عبدالعزيز الرميحي على صهوة "جيروان دى دبارذاس" مسجلاً زمناً قدره 5.02.46 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الفرنسية كينزا بيتنفيلد على صهوة "جوي ستيك" مسجلة زمناً قدره 5.18.08 ساعة.

وحصد فرسان الإمارات كذلك لقب الفرق عن طريق الفريق المكون من سالم حمد ملهوف، وراشد سعيد الكتبي، وسعيد أحمد الشامسي، وسعيد سالم المهيري وسيف جمعة بالجافلة، فيما أحرز الفريق الفرنسي المركز الثاني، وجاء الفريق الإيطالي في المركز الثالث.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 5 ألقاب في تاريخ مشاركاتها بالبطولة خلال السنوات العشر الماضية بعد أن دشنت مشوارها الذهبي في المونديال عام 2014 في ايطاليا، وحافظ فرسان الإمارات على اللقب في النسخة التي تلتها 2015 بايطاليا، قبل استعادة اللقب في بطولة سلوفاكيا 2018، وإحراز اللقب مجددا في النسخة التي تلتها في بيزا بايطاليا 2019 ثم سردينيا 2021 ليتكرر الإنجاز الإماراتي بانتزاع اللقب للمرة الخامسة في نسخة سردينيا 2024.

وعن تفصيل مراحل السباق، فقد تصدر البطل راشد سعيد الكتبي المرحلة الأولى لمسافة 36 كلم على صهوة "جميريفا"، واحتل المركز الثاني الفارس حمد الكعبي على صهوة "بوليو اوزو جو" وجاء في المركز الثالث الفارس البحريني جابر بدر على صهوة "فادل جاد" يليه في المركز الرابع الفارس الكويتي يعقوب العنزي على صهوة "غرام لا ماجور" وجاء الفارس راشد المهيري في المركز الخامس على صهوة "غوران".

وواصل فرسان الإمارات التألق بعد تصدرهم المرحلة الثانية لمسافة 36 كلم باحتكارهم المراكز الأربعة الأولى بقيادة الفارس عبدالله غانم المري على صهوة "جنتل مان دي ماس" وحافظ الفارس حمد الكعبي على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الفارس منصور خميس الشدي على صهوة "جريم دي بوزولوس"، يليه في المركز الرابع الفارس راشد الكتبي الذي حل في صدارة المرحلة الأولى، وتراجع الفارس البحريني جابر بدر إلى المركز الخامس.

واستعاد الفارس راشد سعيد الكتبي الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم، يليه في المركز الثاني الفارس منصور خميس الشدي، واحتل المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري يليه الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة "غوران" وجاءت في المركز الخامس الفارسة الفرنسية كينزا بيتنفيلد.

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