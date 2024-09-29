توتنهام يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية في عقر داره بالدوري الإنجليزي

وجه توتنهام هوتسبير لطمة قوية لآمال مضيفه في التقدم نحو مراكز المقدمة ببطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق توتنهام انتصارا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة المرحلة السادسة للمسابقة، التي استضافها ملعب (أولد ترافورد).

وتقدم توتنهام بهدف مبكر حمل توقيع بيرنان جونسون في الدقيقة الثالثة، قبل أن تتضاعف معاناة مانشستر يونايتد، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة 42.

واستغل توتنهام النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما تكفل دومينيك سولانكي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وبات هذا هو أول فوز لتوتنهام في معقل مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، منذ أكتوبر 2020، حينما اكتسح الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 6 / 1.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، مقابل تعادل وحيد وخسارتين، إلى 10 نقاط في المركز الثامن.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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