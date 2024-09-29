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مهرجان «منصور» في أبوظبي.. تجارب ومغامرات فريدة

9/29/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مغامرات فريدة، وتجارب متنوعة ومبهرة، يقدمها مهرجان «منصور» في أبوظبي، الذي ينطلق من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، في مدينة زايد الرياضية، وهي واحد من أبرز المعالم في العاصمة أبوظبي.

ويعد هذا المهرجان، ليس كأي حدث عادي، بل هو عالم مليء بالمغامرات والخيال والمرح، ويتضمن ورش عمل، وعروضاً مسرحية حيّة، وأخرى حصرية، تأسر القلوب.

ويتضمن الحدث صالات ألعاب مسلية، وحديقة تتضمن ألعاباً قابلة للنفخ حماسية، وأكبر بركة كرات في العالم، وسينما عائلية ممتعة، وعروض الطائرات بدون طيار مدهشة.

وكل زاوية في مهرجان منصور، مليئة بالفرح والمفاجآت، من العروض الفنية الساحرة، إلى المسيرات الليلية التي تضيء السماء، مع شاحنات الطعام التي تقدم أطباقاً لذيذة.

يذكر أن شخصية «منصور» الكرتونية المحبوبة، ستبرز بالمهرجان بملامح شيقة، حيث إنها مطورة من قبل شركة بداية للإعلام، التابعة لشركة أبوظبي للترفيه (ADEC).

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