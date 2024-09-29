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الحرف التقليدية.. من تراث مادي إلى منتجات تجارية

9/29/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعج ذاكرة التراث الإماراتي بالعديد من المهن والحرف التقليدية، التي تشكل بمكوناتها وتفاصيلها، نافذة تفوح منها أصالة الماضي. وتوفر تلك الحرف فرصة ملهمة لإطلاق مشاريع تجارية جديدة، تعيد توظيف تلك المهارات التقليدية، وتعزز من قدرتها التنافسية في السوق. وساهمت وسائل الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبيع الإلكتروني، بالإضافة إلى برامج الدعم المقدمة من الجهات المعنية، في بروز علامات تجارية على مستوى المنطقة، تعتمد على حرف تراثية.

وقد نجح أصحاب هذه العلامات في تحويل تلك الحرف إلى منتجات تجارية مطلوبة، ما يعكس قدرة التراث على التكيف مع متطلبات السوق الحديثة.

ويعد «الدخون» و«المخلطات»، من أبرز المنتجات التي بدأت تنافس المنتجات المستوردة، حيث شهدت إقبالاً كبيراً، نظراً لتوافقها مع الذائقة المحلية.

وقالت المواطنة هدى أحمد، التي تبلغ من العمر 59 عاماً، إنها عشقت مهنة صناعة الدخون والمخلطات العربية، وامتهنتها منذ أكثر من ثلاثين عاماً، مشيرة إلى أن جودة المنتج المحلي، تتفوق بشكل كبير على العديد من المنتجات المتاحة في الأسواق، وذلك بفضل طبيعة تحضير وتركيب هذه المنتجات العطرية.

وأشارت إلى العائد الربحي الكبير من وراء صناعة العطور والدخونات المحلية، لا سيما مع سهولة عمليات الترويج والتسويق، من خلال منصات البيع الإلكتروني.

وأكد عدد من المواطنات اللاتي يدرن مشاريع تعتمد على المنتجات التراثية، أن هناك فرصاً كبيرة لتحويل هذه المنتجات إلى سلع قابلة للبيع، حيث يمكن أن تتحول العديد من الأفكار إلى مشاريع حقيقية، متى توافرت الدراسات الصحيحة، والجودة العالية للمنتجات المراد تسويقها.

ولفتت المواطنات إلى وجود أنواع متعددة من المشاريع التجارية القائمة على التراث، التي تحظى برواج كبير في الوقت الحالي، مثل الزخرفة والرسم على الفخار، بالإضافة إلى تصميم الملابس والعبايات، وغيرها من الحرف التقليدية.

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