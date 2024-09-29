تباين أداء البورصات العربية مع تصاعد التوتر الجيوسياسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تباين أداء أداء البورصات العربية الأحد مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة فيما أنهى المؤشر السعودي سلسلة مكاسب استمرت سبعة أيام.
أسواق الأسهم في الإمارات تعمل من الإثنين إلى الجمعة.
ونزل المؤشر السعودي 0.8 بالمئة، منهياً مكاسب استمرت لسبع جلسات، مع انخفاض سهم مجموعة التيسير لصناعة الألمنيوم 1.3 بالمئة.
وكان من بين الأسهم الخاسرة الأخرى سهم عملاق النفط أرامكو السعودية الذي تراجع أيضاً 1.3 بالمئة.
ولم يشهد المؤشر القطري تغيراً يذكر مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.03%، كما استقر مؤشر بورصة البحرين مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.01%.
فيما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.70%.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مع صعود سهم طلعت مصطفى القابضة 1.6 بالمئة.
فيما ارتفع مؤشر بورصة المغرب «مازي» بنسبة 0.55%.
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