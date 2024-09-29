تباين أداء البورصات العربية مع تصاعد التوتر الجيوسياسي

تباين أداء أداء البورصات العربية الأحد مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة فيما أنهى المؤشر السعودي سلسلة مكاسب استمرت سبعة أيام.

أسواق الأسهم في الإمارات تعمل من الإثنين إلى الجمعة.

ونزل المؤشر السعودي 0.8 بالمئة، منهياً مكاسب استمرت لسبع جلسات، مع انخفاض سهم مجموعة التيسير لصناعة الألمنيوم 1.3 بالمئة.

وكان من بين الأسهم الخاسرة الأخرى سهم عملاق النفط أرامكو السعودية الذي تراجع أيضاً 1.3 بالمئة.

ولم يشهد المؤشر القطري تغيراً يذكر مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.03%، كما استقر مؤشر بورصة البحرين مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.01%.

فيما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.70%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مع صعود سهم طلعت مصطفى القابضة 1.6 بالمئة.

فيما ارتفع مؤشر بورصة المغرب «مازي» بنسبة 0.55%.