غدًا.. انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمشاركة 70 عارضًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) ينطلق غدًا مهرجان النباتات
الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم، بمشاركة أكثر من 70 عارضًا من بين المنتجين والمصنعين والمصدرين ورواد الأعمال والمزارعين، بالإضافة إلى أصحاب الورش ومحطات تجفيف النباتات، وممثلى سلاسل التوزيع والمصانع المستخدمة للنباتات الطبية والعطرية.
كما يشارك فى المهرجان خبراء زراعة وإنتاج النباتات والجمعيات الأهلية وممثلو المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.
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تأتى النسخة الثالثة من المهرجان متماشية مع رؤية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظة الفيوم، وذلك بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى“جى آى زد” نيابة عن الحكومة الألمانية وبالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدول المتقدمة فى هذا القطاع، وتبادل الخبرات لتطويره، كما يركز على تحسين مراحل الإنتاج والتصنيع لتحقيق قيمة مضافة، وتعزيز تكامل سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية بدءًا من الزراعة وحتى المنتجات النهائية.
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