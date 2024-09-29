غدًا.. انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمشاركة 70 عارضًا

MENAFN - Al-Borsa News) ينطلق غدًا مهرجان الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم، بمشاركة أكثر من 70 عارضًا من بين المنتجين والمصنعين والمصدرين ورواد الأعمال والمزارعين، بالإضافة إلى أصحاب الورش ومحطات تجفيف النباتات، وممثلى سلاسل التوزيع والمصانع المستخدمة للنباتات الطبية والعطرية.

كما يشارك فى المهرجان خبراء زراعة وإنتاج النباتات والجمعيات الأهلية وممثلو المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.

موضوعات55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال أسبوع الزراعة الأمريكية: ارتفاع إنتاج مصر من القمح والأرز وتراجع“الذرة” بسبب الحرارة المطاحن: 5% تراجعًا في استهلاك القمح المخصص للخبز المدعوم

تأتى النسخة الثالثة من المهرجان متماشية مع رؤية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظة الفيوم، وذلك بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى“جى آى زد” نيابة عن الحكومة الألمانية وبالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدول المتقدمة فى هذا القطاع، وتبادل الخبرات لتطويره، كما يركز على تحسين مراحل الإنتاج والتصنيع لتحقيق قيمة مضافة، وتعزيز تكامل سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية بدءًا من الزراعة وحتى المنتجات النهائية.