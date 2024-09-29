رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح إعلان حجز وحدات محدودى ومتوسطى الدخل

(MENAFN
- Al-Borsa News) كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها فى المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
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وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” تعدُ من أهم المُبادرات، خاصة لشريحة محدودى الدخل، ولذا تعمل الدولة على استمرارها، والحفاظ عليها، حيث تسهم فى تحقيق الاستقرار لشبابنا، عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعرضت مى عبد الحميد، الموقف التنفيذى لمشروعات المُبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، مُوضحة ما تم الانتهاء من تنفيذه، وكذا ما يتم تخصيصه، وإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى الوحدات الجارى تنفيذها.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر المُخصص لمنخفضى الدخل، بعدة مُدن منها: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، إلى جانب تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والاستثمارى فى عدة مُدن ومحافظات أخرى، حيث استعرضت على نحو مُفصل عدد الوحدات بكل مشروع ونسب التنفيذ.
وأكد وزير المالية أهمية هذه المبادرة، واستمرار الحكومة فى توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، ودعم الفائدة للمستفيدين من وحداتها من شريحة محدودى الدخل.
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