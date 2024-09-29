رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح إعلان حجز وحدات محدودى ومتوسطى الدخل

MENAFN - Al-Borsa News) كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها فى المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، بحضور أحمد كجوك، المالية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” تعدُ من أهم المُبادرات، خاصة لشريحة محدودى الدخل، ولذا تعمل الدولة على استمرارها، والحفاظ عليها، حيث تسهم فى تحقيق الاستقرار لشبابنا، عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية.

وعرضت مى عبد الحميد، الموقف التنفيذى لمشروعات المُبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، مُوضحة ما تم الانتهاء من تنفيذه، وكذا ما يتم تخصيصه، وإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى الوحدات الجارى تنفيذها.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر المُخصص لمنخفضى الدخل، بعدة مُدن منها: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، إلى جانب تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والاستثمارى فى عدة مُدن ومحافظات أخرى، حيث استعرضت على نحو مُفصل عدد الوحدات بكل مشروع ونسب التنفيذ.

وأكد وزير المالية أهمية هذه المبادرة، واستمرار الحكومة فى توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، ودعم الفائدة للمستفيدين من وحداتها من شريحة محدودى الدخل.