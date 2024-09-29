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تكية أم علي تطلق حملة الشتاء تحت شعار لأطفالنا في الأردن وغزة

9/29/2024 4:47:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت تكية أم علي اليوم الأحد، حملة الشتاء تحت شعار "لأطفالنا في الأردن وغزة" والتي تأتي بالتزامن مع بداية فصل الشتاء بهدف التخفيف عن الأسر في الأردن وقطاع غزة وتوفير احتياجاتهم من مستلزمات الشتاء.


وتهدف الحملة إلى توفير مستلزمات الشتاء الأساسية للأسر في غزة والمعتمدة لدى تكية أم علي في الأردن، حيث سيتم من خلالها توفير مدافئ الكاز والمعاطف والبطانيات للأسر المحتاجة في الأردن، والمعاطف والبطانيات للأسر في غزة.
وتم اليوم (في أول أيام الحملة) تسيير أولى القوافل المحملة بـ 10000 معطف شتوي للأطفال في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث قامت شركة أدوية الحكمة بالتبرع بعدد 2000 معطف، ما يعكس حرص الشركة على دعم أهالي غزة وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها وتفاقم معاناتهم، خاصة مع دخول فصل الشتاء وبدء هطول الأمطار.


وقال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر، إنه تم تخصيص حملة الشتاء لهذا العام للأردن وغزة، نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها أهلنا في القطاع وتفاقم معاناتهم بسبب دخول الشتاء، مع التزام التكية باستمرار توفير الدعم للأسر المحتاجة والمعتمدة لديها في الأردن من خلال تلبية احتياجاتها من مستلزمات الشتاء الأساسية.


وباشرت تكية أم علي باستقبال التبرعات لحملة الشتاء للأردن وغزة من خلال الاتصال المباشر على الرقم 064900900 ومن خلال موقعها الإلكتروني tua ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي TUA، بالإضافة إلى المحافظ والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، ومواقعها في المراكز التجارية الكبرى.


يذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن، وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ 20000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية لها شهرياً وعلى مدار العام، ويحتوي كل طر د غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة على مدار الشهر.

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