رئيس البرلمان الإيراني: دخلنا حرب الإرادة مع إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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طهران / PNN- قال رئيس البرلمان
الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم إن بلاده والجماعات المسلحة الموالية لها دخلت "حرب الإرادة" مع إسرائيل، معتبراً أن "النصر لمن لم تكسر إرادته".
وأشار قاليباف إلى أن إسرائيل تشنّ "حربا معقدة ومن الضروري وضع خطط دقيقة ومركبة لمواجهتها" وفق تعبيره.
وذكر قاليباف في كلمة له خلال الجلسة المغلقة للبرلمان الإيراني لمناقشة تطورات المنطقة على خلفية اغتيال إسرائيل يوم الجمعة الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أنّ اغتياله
"أعاد الذكرى المريرة لفقدان قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني".
وتابع أنه "بعد عملية طوفان الأقصى وفتح جبهات مختلفة ضد النظام الإسرائيلي، اشتد الخوف الدائم من انعدام الأمن داخل الأراضي المحتلة وتسارعت عملية تدمير وجود إسرائيل" بحسب تعبيره.
واعتبر أن إسرائيل "لا تملك اليد الطولى في المنطقة وتسعى يائسة لتعويض خسائرها، وهي تعمل على إضعاف أسس جبهة المقاومة في المنطقة، لكنها أخطأت في حساباتها"، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن ما سماها "أركان محور المقاومة" ستواصل مواجهة إسرائيل "بدعم إيران حتى تحقيق النصر".
وتابع أنه "وفقا للفتوى الشرعية لقائد الثورة علي خامنئي لن نتردد في مساعدة المقاومة في أي مستوى"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الجرائم كلها".
وأصدر البرلمان الإيراني خلال جلسته المغلقة بياناً أكد فيه استمرار دعم طهران لـ "حزب الله" والجماعات المسلحة لها في المنطقة، فيما هتف نواب البرلمان بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.
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