رئيس البرلمان الإيراني: دخلنا حرب الإرادة مع إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN- قال رئيس الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم إن بلاده والجماعات المسلحة الموالية لها دخلت "حرب الإرادة" مع إسرائيل، معتبراً أن "النصر لمن لم تكسر إرادته".

وأشار قاليباف إلى أن إسرائيل تشنّ "حربا معقدة ومن الضروري وضع خطط دقيقة ومركبة لمواجهتها" وفق تعبيره.

وذكر قاليباف في كلمة له خلال الجلسة المغلقة للبرلمان الإيراني لمناقشة تطورات المنطقة على خلفية اغتيال إسرائيل يوم الجمعة الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أنّ اغتياله

"أعاد الذكرى المريرة لفقدان قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني".

وتابع أنه "بعد عملية طوفان الأقصى وفتح جبهات مختلفة ضد النظام الإسرائيلي، اشتد الخوف الدائم من انعدام الأمن داخل الأراضي المحتلة وتسارعت عملية تدمير وجود إسرائيل" بحسب تعبيره.

واعتبر أن إسرائيل "لا تملك اليد الطولى في المنطقة وتسعى يائسة لتعويض خسائرها، وهي تعمل على إضعاف أسس جبهة المقاومة في المنطقة، لكنها أخطأت في حساباتها"، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن ما سماها "أركان محور المقاومة" ستواصل مواجهة إسرائيل "بدعم إيران حتى تحقيق النصر".



وتابع أنه "وفقا للفتوى الشرعية لقائد الثورة علي خامنئي لن نتردد في مساعدة المقاومة في أي مستوى"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الجرائم كلها".

وأصدر البرلمان الإيراني خلال جلسته المغلقة بياناً أكد فيه استمرار دعم طهران لـ "حزب الله" والجماعات المسلحة لها في المنطقة، فيما هتف نواب البرلمان بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.