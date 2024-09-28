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خطاب الملك.. البعد الوطني والعربي

9/28/2024 11:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران في كلمته المتميزة في الدورة 79 للأمم المتحدة، خاطب جلالة الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي بعديد من القضايا بكل صدق ومسؤولية وإقناع، كان في مقدمتها: ضرورة إنهاء الحرب الوحشية على غزة، فحجم الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في غزة غير مسبوق في التاريخ الحديث، ووقف العدوان على لبنان، وان إسرائيل تتجاوز الخط الأحمر تلو الآخر، وضرورة إنشاء آلية دولية لحماية الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة، والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين باعتباره جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، وان العدالة الدولية (للأسف) تنصاع للقوة، وان المجتمع الدولي اكتفى بدعم حل الدولتين من خلال التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا إضافة الى العديد من القضايا المهمة التي تبين تقصير المجتمع الدولي والامم المتحدة للقيام بواجبها إزاء الفلسطينيين وإزاء القانون الدولي ومن ثم وضع حد للتجاوزات الإسرائيلية للقوانين والمواثيق الدولية.
وبقدر ما لاقى الخطاب الترحيب والاهتمام من معظم دول العالم والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، فإنه لاقى الاهتمام والترحيب أيضا على المستوى العربي والوطني والفلسطيني.
ولكن يبقى السؤال: هل يحمل الخطاب رسائل الى دول المنطقة العربية؟ ورسائل وطنية لنا في الأردن بشكل خاص؟ في اعتقادنا أن الإجابة نعم. الخطاب يحمل رسائل بالغة الأهمية وعلينا قراءتها بتمعن. أولاً: إن إنهاء الحرب الوحشية على غزة وفي الضفة الغربية وعلى لبنان يتطلب من الجانب العربي عملياً وسياسيا واعلامياً، والتوقف الكامل عن توجيه اللوم للمقاومة لأنها أطلقت طوفان الاقصى، أو التخويف من قوة و تكنولوجيا العدو، أو الترويع من عدد الضحايا، أو تقاعس ايران بالرد على الضربات الإسرائيلية، فالاحتلال الصهيوني التوسعي جاثم على صدور الفلسطينيين منذ 57 بل منذ 76عاما، يقتل ويغتال ويدمر ويسجن ويستبيح ويصادر كل ما هو فلسطيني ويفسد كل ما هو عربي. وبالتالي فالمطلوب اليوم التوقف الكامل عن العودة الى (( دفاتر التقاعس والتلاوم القديمة)) والتصنيفات التي يتبناها البعض ازاء الفصائل المختلفة بسبب خلفيات مبدأية أو ايديولوجية أو سياسية. بل على الجانب العربي والفلسطيني الرسمي والشعبي ان يعزز مفهوم ودور المقاومة من منظور ((شعب يقاوم الاحتلال ويسعى لحق تقرير المصير والخلاص من هذا المحتل الغاصب)) الذي ينضح غرورا وكذبا وعنجهية وافتراء وعنصرية كما جاء في كلمة نتنياهو أمام الأمم المتحدة. ثانياً: تمتين وتمكين النسيج الوطني الأردني المتماسك والعمل على تعزيز إمكانات الأردن فعليا بعيداً عن التصنيف والتقسيم الفكري او الايديولوجي. فذلك ليس له مجال اليوم أمام الأخطار التي يصنعها التغول الإسرائيلي الذي يحاول تحويل نظر العالم عن جرائمه التي تجاوزت جرائم النازي إلى محاسبة ايران. ثالثاً: إن تهجير الفلسطينيين الذي ينادى به ويعمل عليه قادة الكيان الاستعماري الإسرائيلي يستهدف الأردن بالدرجة الأولى ومصر وسورية ولبنان. ولذا علينا جميعا العمل بكل الوسائل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدفاعية لتحصين الأردن والبلدان الشقيقة ضد محاولات اسرائيل، والتي امتازت بالغدر والمكر والخداع والانتقال من خط احمر الى الذي يليه كما قال الملك. على الحكومة والمؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني ان تعمل بكل حكمة وعلم وعقلانية ومشاركة مجتمعية منظمة لإفشال مخططات التهجير التي قد تمتد إلى سنوات، وجعل التهجير الى الأردن وبلدان الجوار امراً غير ممكن، مهما حاول المحتل الاسرائيلي من وسائل وطرق. بمعنى ان على كل مؤسسة ان تضع لنفسها برنامجا تساهم فيه بجعل التهجير الى الأردن غير ممكن. وعلينا ان ننتقل من التصريح الى إجراءات عملية. رابعاً: إنشاء آلية دولية لحماية الفلسطينيين في جميع الاراضي المحتلة. أين الدول العربية وما هو دورها؟ ونحن نرى ان اسرائيل تعتدى على الفلسطينيين وأراضيهم وتعتدي على لبنان وعلى سورية وعلى العراق وعلى اليمن. فماذا تتوقع الدول العربية؟ الا تخشى ان تصلها نيران الاعتداءات الاسرائيلية؟ هل يمكن للدول العربية ان تشكل نواة للآلية الدولية المنشودة. وجيد ما قامت به السعودية بالدعوة لإنشاء تحالف دولي لقيام الدولة الفلسطينية. خامساً: انصياع العدالة الدولية للقوة. وهذا ينسحب على الدولة الواحدة وعلى مجموعة الدول العربية. وكما قال الملك ((الأردن القوي هو الاقدر على دعم ومساندة اشقائنا في فلسطين)). فكيف وعلى ضوء خطاب الملك نزيد من قوة الأردن وننتقل من مستوى معين الى مستوى أعلى في جميع الابعاد العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية. وهنا نحن نحتاج الى اهداف محددة لزيادة القوة يمكن قياسها حتى تصبح العدالة الدولية قريبة لما يسعى اليه الأردن ازاء الاحتلال في فلسطين سادساً: ماذا تعمل المجموعة العربية والفصائل الفلسطينية لدعم حل الدولتين باستثناء التصريحات التي ايضاً لا تسمن ولا تغني من جوع اذا لم تكن مدعومة بالإجراءات العملية التي تضغط على اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا للتحرك في هذا الاتجاه؟.
وأخيراً فإن خطاب الملك في الامم المتحدة يحمل رسائل لا يجوز عدم النظر اليها وطنيا وعربيا وفلسطينيا. لماذا لم تعلن الفصائل حتى الآن انهاء الانقسام والدخول في ائتلاف وجبهة واحدة؟ ومتى يجري الاصلاح والتحديث في إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية التي يهاجمها نتنياهو من جهة ويمنعها من التحرك من جهة ثانية؟ ومتى تخرج الدول العربية عن سكوتها وغيابها العملي، باستثناء الأردن، عن الساحة رغم ان الاخطار تهددها؟ فإسرائيل وخلفها الولايات المتحدة وحلفاؤها يريدون للمنطقة العربية ان تكون ساحة مفتوحة تضم دويلات مفتتة مبعثرة، حتى يمكن السيطرة عليها بشكل دائم، وحتى يمكن لإسرائيل ان تتوسع كما تشاء. فهل يكون خطاب الملك بكل إيجابياته وواقعيته جرس إنذار للجميع ليقوم كل بواجبه؟ تلك هي المسألة.

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