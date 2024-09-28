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2025 .. نقطة تحول في تاريخ الحرف اليدوية بالمملكة

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أشاد حرفيون ومهتمون بالحرف اليدوية في الأحساء، بقرار مجلس الوزراء أخيرًا بالموافقة على تسمية عام 2025 بـ((عام الحرف اليدوية))، ليكون أحد القرارات التاريخية المتعلقة بالتراث غير المادي، الذي تندرج تحته الحرف اليدوية، مؤكدين أن القرار، يوضح أهمية الحرف اليدوية لأنها واحدة من أهم ركائز الهوية الوطنية الثقافية لأي بلد.
الصورة التراثية
أبان العضو السابق في مجلس بلدي الأحساء، العضو السابق في فريق الأحساء المبدعة في اليونسكو علي السلطان لـ((الوطن))، أن التراث هو كل ما ورَّثته الأجيال السالفة للأجيال الحالية من الممارسات والتعبيرات والمعارف والمهارات والأصول المادية وغير المادية، وتعد المملكة اليوم واحدة من أهم الدول التي تمتلك إرثًا ثقافيًا وحضاريًا منذ آلاف السنين، وهي تسعى من خلال رؤية 2030 للمحافظة عليه وإظهاره بشكل مبهر، يبرز الصورة التراثية الناصعة لهذا الوطن.
اليونسكو
قال السلطان: هذا القرار يعتبر نقطة تحول في تاريخ الحرف اليدوية في المملكة، وهو بمثابة الاحتفاء بالموروث الثقافي وبالحرفيين المبدعين عبر التاريخ، أما في الأحساء فإن القرار يعني لها الكثير، حيث هناك للحرف ألف حكاية وحكاية، هنالك بداية بلا نهاية، حيث تميزت هذه المنطقة عن شقيقاتها بأن كانت مركزًا للحرف اليدوية على الساحل الشرقي، حيث كانت في العصور السابقة وإلى وقت غير بعيد بمثابة المنطقة الصناعية التي تمتلك خطوط الإنتاج للعديد من المنتجات الحرفية التي تستخدمها المجتمعات سابقًا لحياتها اليومية، وكانت تغطي حاجة المنطقة وما حولها مثل اليمامة وساحل الخليج العربي، أما في وقتنا الحاضر فهي مدرجة في شبكة المدن المبدعة للحرف اليدوية والفنون الشعبية في اليونسكو من عام 2015، لتكون الأولى خليجيًا والثانية عربيًا للانضمام لهذه الشبكة العالمية بعد أسوان المصرية، ولا عجب في ذلك فهي أول منطقة سعودية صنعت كسوة الكعبة المشرفة وذلك في زمن الدولة السعودية الأولى من عام 1221 هجرية إلى 1227 هجرية، وكذلك في الدولة السعودية الثالثة عام 1343 هجرية، كم أنها امتازت بصناعة البشت الحساوي الفاخر والذي أصبح الزي الرسمي لدول الخليج العربي وهو لباس الملوك والأمراء والعلماء

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