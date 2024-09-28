شركات تكنولوجيا مالية: المركزى يعتزم إطلاق نسخة للتجار من إنستاباى

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم إطلاق نسخة للتعاملات التجارية عبر تطبيق”إنستاباى“، لخدمة المعاملات بين الأفراد والتجار، بعدما تم رصد استخدام النسخة المخصصة للأفراد فى المعاملات التجارية مخالفة للقواعد، بحسب ما قاله عدد من شركات التكنولوجيا المالية لـ”البورصة”.

وأوضح المتعاملون أن النسخة الجديدة ستتيح للتجار والشركات حدود تحويلات أكبر تتناسب مع حجم عملياتهم، فى إطار سعى البنك المصرفى للتحول إلى مجتمع غير نقدى.

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قال رئيس ومؤسس أحد شركات المدفوعات الرقمية، إنه تم إبلاغهم بإطلاق نسخة تجارية من تطبيق“انستاباي” قريبًا فى السوق، خاصة مع انتشار ظاهرة التعاملات بين الأفراد والتجار عبر التطبيق المُخصص للأفراد وهو أمر غير قانونى.

ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عبر تطبيق“إنستاباى” 70 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومى إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه.

وقال هشام عبد الله مؤسس شركة“بيانو” للمدفوعات، إن“المركزى” أبلغهم بأن الإطلاق المرتقب للنسخة الجديدة يتوقع أن يكون خلال الربع الأخير من العام الحالى، وقد يكون فى أكتوبر المقبل.

وقال إسلام نجم مؤسس ورئيس مجلس إدارة“فلاج شيب” للتكنولوجيا المالية، إن البعض يفضل التعامل على النسخة المخصصة للأفراد حتى لا يتحمل تكلفة اضافية.

وأضاف أنه فور تطبيق رسوم على التحويل بين الأفراد ستنضبط المنظومة تلقائيًا، لأنها السبب الرئيسى التحايل الحالى، ورغبة التجار فى الاستفادة من وسيلة تحويل أموال بدون تكلفة أو رسوم.

وأشار إلى أن النمو الهائل فى قيمة التعاملات ترجع للاسخدام التجارى لجزء من التعاملات.

وأشارت بيانات البنك المركزى، إلى إن عدد المعاملات عبر“إنستاباى” وقنوات البنك الرقمية خلال 2023، سجلت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه، وتجاوز عدد مستخدمى الخدمة 6.5 مليون عميل.