شركات تكنولوجيا مالية: المركزى يعتزم إطلاق نسخة للتجار من إنستاباى

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعتزم البنك المركزى
إطلاق نسخة للتعاملات التجارية عبر تطبيق”إنستاباى“، لخدمة المعاملات بين الأفراد والتجار، بعدما تم رصد استخدام النسخة المخصصة للأفراد فى المعاملات التجارية مخالفة للقواعد، بحسب ما قاله عدد من شركات التكنولوجيا المالية لـ”البورصة”.
وأوضح المتعاملون أن النسخة الجديدة ستتيح للتجار والشركات حدود تحويلات أكبر تتناسب مع حجم عملياتهم، فى إطار سعى البنك المصرفى للتحول إلى مجتمع غير نقدى.
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قال رئيس ومؤسس أحد شركات المدفوعات الرقمية، إنه تم إبلاغهم بإطلاق نسخة تجارية من تطبيق“انستاباي” قريبًا فى السوق، خاصة مع انتشار ظاهرة التعاملات بين الأفراد والتجار عبر التطبيق المُخصص للأفراد وهو أمر غير قانونى.
ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عبر تطبيق“إنستاباى” 70 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومى إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه.
وقال هشام عبد الله مؤسس شركة“بيانو” للمدفوعات، إن“المركزى” أبلغهم بأن الإطلاق المرتقب للنسخة الجديدة يتوقع أن يكون خلال الربع الأخير من العام الحالى، وقد يكون فى أكتوبر المقبل.
وقال إسلام نجم مؤسس ورئيس مجلس إدارة“فلاج شيب” للتكنولوجيا المالية، إن البعض يفضل التعامل على النسخة المخصصة للأفراد حتى لا يتحمل تكلفة اضافية.
وأضاف أنه فور تطبيق رسوم على التحويل بين الأفراد ستنضبط المنظومة تلقائيًا، لأنها السبب الرئيسى التحايل الحالى، ورغبة التجار فى الاستفادة من وسيلة تحويل أموال بدون تكلفة أو رسوم.
وأشار إلى أن النمو الهائل فى قيمة التعاملات ترجع للاسخدام التجارى لجزء من التعاملات.
وأشارت بيانات البنك المركزى، إلى إن عدد المعاملات عبر“إنستاباى” وقنوات البنك الرقمية خلال 2023، سجلت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه، وتجاوز عدد مستخدمى الخدمة 6.5 مليون عميل.
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