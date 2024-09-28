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أمريكا وهي تكرس الوحشية الصهيونية!

9/28/2024 8:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يقف‭ ‬فيها‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬إصبعه‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬تطور‭ ‬دراماتيكي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬خاصة‭ ‬وهو‭ ‬المعتاد‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬خرائط‭ ‬في‭ ‬يديه‭ ‬يستعرضها‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬لتبيان‭ ‬خارطة‭ ‬الأطماع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية‭ ‬وصديق‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬عدو‭ ‬الغد‭! ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ورغم‭ ‬رفض‭ ‬الغالبية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لانتهاكات‭ ‬دولته‭ ‬كدولة‭ ‬احتلال‭ ‬تمارس‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬فإنه‭ ‬يواصل‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬وخاصة‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬الأحداث‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يهز‭ ‬ضمير‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭! ‬ولكنها‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬حوّل‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬انتقامي‭ ‬إلى‭ ‬مخطط‭ ‬توسعي‭ ‬مسبق‭ ‬وجد‭ ‬ضالته‭ ‬وفرصته‭ ‬للتنفيذ‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬وحيث‭ ‬الهدف‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إبادة‭ ‬الشعب‭ ‬نفسه‭ ‬وتهجيره‭ ‬للاستيلاء‭ ‬عليها‭ ‬جغرافيا‭ ‬وعلى‭ ‬إمكانياتها‭ ‬في‭ ‬الغاز‭ ‬وبعدها‭ ‬الضفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬يهودية‭ ‬الدولة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭! ‬مثلما‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬القاصمة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬السابقة‭ ‬هو‭ ‬تهجير‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬جغرافيا‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬35‭ ‬كم‭ ‬داخل‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬نتنياهو‭ ‬لخارطته‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وقبل‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬وضع‭ ‬فلسطين‭ ‬كلها‭ ‬ومعها‭ ‬لبنان‭ ‬وأجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬والأردن‭ ‬والسعودية‭ ‬ومصر‭ ‬ضمن‭ ‬الحدود‭ ‬الخضراء‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬وحين‭ ‬جاءت‭ ‬عملية‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تزاحمت‭ ‬الخطابات‭ ‬لدى‭ ‬متطرفي‭ ‬الصهيونية‭ ‬الدينية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المخطط‭ ‬التوسعي‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬الثمن‭! ‬وبدا‭ ‬ذلك‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬غزة‭ ‬وكل‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬بدعم‭ ‬أمريكي‭ ‬وغربي‭ ‬مطلق‭! ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬واضح‭ ‬فيما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬لبنان‭ ‬بحجة‭ ‬حزب‭ ‬إيران‭ ‬اللبناني‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التدمير‭ ‬بحجة‭ ‬حماس‭! ‬نقول‭ ‬ذلك‭ ‬ونترك‭ ‬هنا‭ ‬الخلاف‭ ‬العربي‭ ‬ ‭ ‬العربي‭ ‬حول‭ ‬التنظيمين،‭ ‬فذلك‭ ‬ما‭ ‬طرحناه‭ ‬سابقا‭ ‬لنركز‭ ‬على‭ ‬الأهداف‭ ‬الصهيونية‭ ‬الدينية‭ ‬ومحاولات‭ ‬جر‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭! ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يتم‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬وبحجج‭ ‬مختلفة‭ ‬حتى‭ ‬ينتهي‭ ‬تنفيذ‭ ‬خارطة‭ ‬نتنياهو‭ ‬التوسعية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية‭ ‬ودمارها‭ ‬ودمار‭ ‬شعوبها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬إبادة‭ ‬وتهجير‭ ‬أو‭ ‬استعباد‭ ‬وسيطرة‭! ‬أما‭ ‬من‭ ‬المخطئ‭ ‬ومن‭ ‬المعيب‭ ‬ليصل‭ ‬الكيان‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬فذلك‭ ‬أمر‭ ‬آخر‭! ‬

{ ‭ ‬في‭ ‬الحدثين‭ ‬اليوم‭ ‬والكبيرين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬نضع‭ ‬أعيننا‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬الصهيونية‭ ‬الدينية‭ ‬وتصريحات‭ ‬متطرفيها‭ ‬الواضحة‭ ‬جدا‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف‭! ‬دون‭ ‬الوقوف‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬الآراء‭ ‬المتضاربة‭ ‬سواء‭ ‬حول‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬حول‭ ‬أذرعها‭ ‬أو‭ ‬وكلائها‭! ‬وسواء‭ ‬تخلت‭ ‬إيران‭ ‬أم‭ ‬لم‭ ‬تتخل،‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬القادم‭ ‬الذي‭ ‬تمهد‭ ‬له‭ ‬العقلية‭ ‬الصهيونية‭ ‬الدينية‭ ‬سينال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬التركيز‭ ‬عليه‭ ‬لإدراك‭ ‬الأعداء‭ ‬ككل‭ ‬جيدا‭! ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬ومنذ‭ ‬عام‭ ‬ونحن‭ ‬نرى‭ ‬ونسمع‭ ‬مراوغات‭ ‬أمريكا‭ ‬وتضارب‭ ‬تصريحاتها‭! ‬لأننا‭ ‬بتنا‭ ‬نعلم‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬العامل‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬الوحشية‭ ‬الصهيونية‭! ‬وتكريس‭ ‬المخطط‭ ‬الصهيوني‭! ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬المخطط‭ ‬هو‭ ‬معتقد‭ ‬أيضا‭ ‬لدى‭ ‬رؤسائها‭ ‬الصهاينة‭ ‬ولدى‭ ‬المسيحية‭ ‬ ‭ ‬الصهيونية،‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أشرنا‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬مقالات‭ ‬متفرقة‭ ‬سابقة‭ ‬وساحتها‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭!‬

{ ‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬اليوم‭ ‬وما‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬غدا،‭ ‬وهو‭ ‬هدف‭ ‬نتنياهو‭ ‬وعصابته‭ ‬المتطرفة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭! ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بمشاركة‭ ‬أو‭ ‬مباركة‭ ‬أمريكية‭ ‬وإنما‭ ‬بمخطط‭ ‬صهيوني‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬كمنفذ،‭ ‬وبين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كمايسترو‭! ‬ولذلك‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التصريحات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الداعية‭ ‬للهدنة‭ ‬أو‭ ‬التفاوض،‭ ‬لأن‭ ‬انتقال‭ ‬الحدث‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬والربط‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬فعل‭ ‬التدمير‭ ‬والقتل‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬أمريكا‭ ‬وهي‭ ‬تدعم‭ ‬الكيان‭ ‬بكل‭ ‬معدات‭ ‬القتل‭ ‬والإبادة‭ ‬والقنابل‭ ‬الفتاكة‭! ‬ليستمر‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬في‭ ‬مخططه‭ ‬الخطير‭ ‬تجاه‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭! ‬ولا‭ ‬يهم‭ ‬في‭ ‬المعادلة‭ ‬سواء‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬أو‭ ‬حزب‭ ‬لبنان‭ ‬كما‭ ‬يدعي‭! ‬فالقصة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬وهي‭ ‬أبعد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ ‬ككيان‭ ‬وإلى‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭! ‬وما‭ ‬لعبها‭ ‬على‭ ‬الاستقطاب‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬للوقوف‭ ‬في‭ ‬صفها‭ ‬اليوم‭ ‬وكما‭ ‬تريد‭ ‬إلا‭ ‬بداية‭ ‬لنهاية‭ ‬مفتوحة‭ ‬للمنطقة‭ ‬بحسب‭ ‬المشروع‭ ‬الصهيوني‭ ‬لأمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬وللكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬ولنا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عبرة‭ ‬والحجج‭ ‬دائما‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إقحام‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬بعد‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الخراب‭ ‬والدمار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوسع‭ ‬المطلوب‭! ‬وحينها‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬صالحة‭ ‬حتى‭ ‬الدعوات‭ ‬العربية‭ ‬المخلصة‭ ‬للسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬والاستقرار‭ ‬فالعين‭ ‬الصهيونية‭ ‬ترى‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بمنظورها‭ ‬التوسعي‭ ‬وأنه‭ ‬يتم‭ ‬حين‭ ‬تحقق‭ ‬هدفها‭ ‬التوسعي‭ ‬الأكبر‭! ‬ولكن‭ ‬لتكون‭ ‬المنطقة‭ ‬كما‭ ‬تريد‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتها‭ ‬وهيمنتها‭ ‬ومعها‭ ‬جغرافيتها‭ ‬وثرواتها‭! ‬فهل‭ ‬بذلك‭ ‬سيتحقق‭ ‬أي‭ ‬سلام‭ ‬أو‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة؟‭!‬

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