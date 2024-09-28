((فريق البحرين)).. الدبلوماسي والإعلامي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬الحراك‭ ‬البحريني،‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والإعلامي،‭ ‬سنجد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬المحفل‭ ‬الدولي‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة،‭ ‬وإيصال‭ ‬الرسالة‭ ‬الحضارية،‭ ‬بدأ‭ ‬من‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬الرسمي‭ ‬الرفيع‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وعضوية‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬والسيدة‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

بجانب‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بإلقائها‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وما‭ ‬جاءت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬رفيعة،‭ ‬ومحاور‭ ‬حيوية‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية،‭ ‬ورسالة‭ ‬للعالم‭ ‬والمستقبل‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬نجد‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬سموه،‭ ‬التقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجلالة‭ ‬الملك‭ ‬الأردني،‭ ‬والرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الكويتي،‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬اليونان،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

فيما‭ ‬التقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬منهم‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬ومساعدة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ورئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للجمعية،‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وغيرهم‭.. ‬وشارك‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬منها‭: ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬الخاص‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والوضع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬والاجتماعات‭ ‬التنسيقية‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬ومؤتمر‭ ‬قمة‭ ‬المستقبل،‭ ‬ولقاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭.‬

وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة،‭ ‬والاجتماعات‭ ‬الوزارية‭ ‬التشاورية،‭ ‬واجتماع‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‮»‬،‭ ‬وعقد‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الدوليين‭.. ‬كما‭ ‬وشاركت‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬التفاعلي‭.‬

الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬التفاعلي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الوزارية‭ ‬والتنسيقية‭.. ‬فيما‭ ‬اجتمعت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭.. ‬وكانت‭ ‬لفتة‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المساند،‭ ‬والسفير‭ ‬جمال‭ ‬الرويعي‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬للبحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

كل‭ ‬ذلك‭ ‬الجهد‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البحريني،‭ ‬المنظم‭ ‬بإعداد‭ ‬وجاهزية‭ ‬متميزة،‭ ‬ووقف‭ ‬معه‭ ‬طاقم‭ ‬إعلامي‭ ‬مهني‭ ‬ومحترف‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وأتقن‭ ‬في‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية،‭ ‬بجانب‭ ‬جهود‭ ‬طاقم‭ ‬إعلامي‭ ‬مرافق‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تنال‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النشر‭ ‬الإعلامي‭ ‬الدولي‭.. ‬فكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجهود‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والإعلامي‮»‬‭.‬