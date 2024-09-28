((فريق البحرين)).. الدبلوماسي والإعلامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في اجتماعات الأمم المتحدة، حضورا دبلوماسيا فاعلا، وجهودا إعلاميا متميزة، أكدت مكانة البحرين لدى العالم، ودورها المحوري، ودعم مسارات التعاون، تنفيذا لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
ومن خلال رصد الحراك البحريني، الدبلوماسي والإعلامي، سنجد أن مملكة البحرين حرصت على استثمار المحفل الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة، وإيصال الرسالة الحضارية، بدأ من الوفد البحريني الرسمي الرفيع برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة، والسيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، والشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من كبار المسؤولين.
بجانب كلمة مملكة البحرين التي تفضل بإلقائها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما جاءت به من مضامين رفيعة، ومحاور حيوية بالغة الأهمية، ورسالة للعالم والمستقبل والأجيال القادمة، نجد كذلك أن سموه، التقى صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجلالة الملك الأردني، والرئيس الأمريكي، وسمو ولي العهد الكويتي، ورئيس وزراء جمهورية اليونان، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
فيما التقى وزير الخارجية عددا من المسؤولين، منهم وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي، ورئيس الدورة الحالية للجمعية، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وغيرهم.. وشارك وزير الخارجية، في العديد من الاجتماعات، منها: الاجتماع الوزاري الخاص بالوضع في قطاع غزة، والوضع في السودان، والاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية، ومؤتمر قمة المستقبل، ولقاء وزير الخارجية الأمريكي.
وزير النفط والبيئة شارك في حوار رفيع المستوى حول التحول في مجال الطاقة، والاجتماعات الوزارية التشاورية، واجتماع «الطريق إلى الرياض»، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين.. كما وشاركت وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في الحوار التفاعلي.
الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، شارك في الحوار التفاعلي ضمن فعاليات «قمة المستقبل»، والعديد من الاجتماعات الوزارية والتنسيقية.. فيما اجتمعت مدير عام التعاون الدولي بوزارة الخارجية البحرينية بعدد من المسؤولين، وشاركت في العديد من الاجتماعات.. وكانت لفتة جميلة من وزير الخارجية في لقائه مع أعضاء الفريق الدبلوماسي المساند، والسفير جمال الرويعي المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة.
كل ذلك الجهد الدبلوماسي البحريني، المنظم بإعداد وجاهزية متميزة، ووقف معه طاقم إعلامي مهني ومحترف داخل البحرين من مكتب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي عمل على مدار الساعة وأتقن في التغطية الإعلامية، بجانب جهود طاقم إعلامي مرافق من مركز الاتصال الوطني ووزارة الإعلام، ونتمنى أن تنال كلمة مملكة البحرين المزيد من النشر الإعلامي الدولي.. فكل الشكر والتقدير لجهود «فريق البحرين الدبلوماسي والإعلامي».
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