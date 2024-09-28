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كلمة استثنائية ورؤية إنسانية متحضرة

9/28/2024 8:10:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬كلمة‭ ‬استثنائية‭ ‬بكل‭ ‬المعاني‭.‬

جرت‭ ‬العادة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القادة‭ ‬حين‭ ‬يلقون‭ ‬كلمات‭ ‬بلادهم‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة،‭ ‬فإنهم‭ ‬يكتفون‭ ‬بشرح‭ ‬موقفهم‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬والأحداث‭ ‬العالمية،‭ ‬وطرح‭ ‬ما‭ ‬يطالبون‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭. ‬لكن‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬تجاوزت‭ ‬هذا‭ ‬التقليد‭ ‬بكثير،‭ ‬ولهذا‭ ‬تعتبر‭ ‬كلمة‭ ‬استثنائية‭.‬

بالطبع،‭ ‬قدم‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬المبادئ‭ ‬والأبعاد‭ ‬الكبرى‭ ‬لمواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬الكبرى،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬لمحات‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬التنموية‭ ‬الحضارية،‭ ‬لكن‭ ‬تركيزه‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬كان‭ ‬تقديم‭ ‬توصيف‭ ‬دقيق‭ ‬للتحديات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬وأزماته‭ ‬المتفجرة‭ ‬وأسبابها،‭ ‬ثم‭ ‬تقديم‭ ‬الجوانب‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬طريقا‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات‭.‬

سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬قدم‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬وهي‭ ‬رؤية‭ ‬انسانية‭ ‬متحضرة‭.‬

أول‭ ‬جوانب‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬تشخيص‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭. ‬قال‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬تفاقمت،‭ ‬وهي‭ ‬تتفاقم‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭. ‬والتحديات‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حروب‭ ‬وصراعات‭ ‬دموية،‭ ‬بل‭ ‬تحديات‭ ‬الفقر‭ ‬والمجاعة‭ ‬والأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬الفتاكة‭ ‬والحروب‭ ‬الأهلية‭ ‬وأسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭. ‬وغير‭ ‬هذا‭ ‬هناك‭ ‬تحديات‭ ‬تفرضها‭ ‬تقنيات‭ ‬ثورية‭ ‬جديدة،‭ ‬ستعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬نعرفه‭ ‬اليوم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬حدوداً‭ ‬في‭ ‬التعقيد‭.‬

سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بهذا‭ ‬التوصيف‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬التحديات‭ ‬تهدد‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وتهدد‭ ‬البشرية‭ ‬كلها‭.‬

ومعنى‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬التحديات‭ ‬تتفاقم،‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭.‬

الجانب‭ ‬الثاني‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬يتعلق‭ ‬بتفسير‭ ‬هذا‭ ‬الفشل،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تفسر‭ ‬هذا‭ ‬الفشل‭ ‬العالمي؟

سموه‭ ‬قدم‭ ‬هنا‭ ‬التفسيرات‭ ‬الأساسية‭ ‬الكبرى‭ ‬الحاسمة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬أن‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التحدي‭ ‬وظلت‭ ‬جامدة‭ ‬وتتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬هائلة‭ ‬تمنعها‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬المفترض‭.‬

قال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬تتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬شديدة‭. ‬ولهذا‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬حماية‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭. ‬

أما‭ ‬السبب‭ ‬الكبير‭ ‬الثاني‭ ‬لفشل‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬فقد‭ ‬حدده‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الحكومات‭ ‬تتجاهل‭ ‬النظام‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬المعترف‭ ‬به‭ ‬دولياً،‭ ‬حيث‭ ‬تنتهج‭ ‬سياسات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الذاتية،‭ ‬ونرى‭ ‬تفضيلاً‭ ‬لسياسة‭ ‬التعنت‭ ‬واستخدام‭ ‬القوة‭ ‬المشكوك‭ ‬في‭ ‬قانونيتها‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاعات،‭ ‬نرى‭ ‬تصاعد‭ ‬التطرف‭ ‬والجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬التي‭ ‬تزرع‭ ‬الفوضى‭ ‬والانقسام‮»‬‭.‬

وأهم‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬نستخلصها‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬العليا‭ ‬أصبح‭ ‬سائدا،‭ ‬وكرامة‭ ‬الإنسان‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تحترم،‭ ‬بل‭ ‬حق‭ ‬الحياة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يحترم‭.‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬الأسباب‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لحال‭ ‬العالم‭ ‬اليوم،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوئها‭ ‬قدم‭ ‬سموه‭ ‬الخطوات‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬إنسانية‭.‬

في‭ ‬مقدمة‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قضايا‭ ‬كبرى‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬التأجيل‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬حسمها‭ ‬فورا‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬قضية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬مأساة‭ ‬انسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬وطالب‭ ‬سموه‭ ‬بضرورة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وهذه‭ ‬رؤية‭ ‬ثابتة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬أكبر‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬طالب‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬حتمية‭ ‬إصلاح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬الحقائق‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬الحالية،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهمتها‭ ‬العالمية‭ ‬المهمة‭ ‬لعقود‭ ‬قادمة‭. ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الإصلاح‭ ‬شاملاً،‭ ‬قائمًا‭ ‬على‭ ‬التوافق،‭ ‬ويشمل‭ ‬جميع‭ ‬هيئات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‮»‬‭.‬

وثاني‭ ‬أكبر‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات،‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬يعطي‭ ‬الأهمية‭ ‬لقيم‭ ‬ومصالح‭ ‬كل‭ ‬الدول‭.‬

سموه‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬يحترم‭ ‬التعددية‭ ‬والقيم‭ ‬المشتركة‭ ‬وأن‭ ‬تتعاون‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تتقاسم‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬هذا‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬‮«‬إرادة‭ ‬جماعية‭ ‬وتصميم‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬إطار‭ ‬دولي‭ ‬جديد‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬مسؤوليتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وحماية‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وضمان‭ ‬بقاء‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير‮»‬‭.‬

هكذا‭ ‬كما‭ ‬نرى،‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬قدم‭ ‬رؤية‭ ‬إنسانية‭ ‬متحضرة‭ ‬لأزمات‭ ‬العالم‭ ‬ولكيفية‭ ‬تجاوزها‭.‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬جملة‭ ‬واحدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلخص‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬روحا‭ ‬ومضمونا‭ ‬فهي‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬لإنسانيتنا‭ ‬المشتركة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬سموه‭ ‬جوهر‭ ‬رؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

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