مـصـرع سـتـــة أشـخـاص فـي تـحـطـــم مروحية تابعة لشركة نفط في باكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قضى ستة أشخاص أمس السبت في تحطم مروحية بعيد إقلاعها في غرب باكستان، وفق ما أعلنت شركة النفط الباكستانية المالكة لها. وكانت المروحية تقل 14 شخصا هم 11 راكبا وثلاثة طيارين أو أفراد طاقم روس. وتعرضت المروحية لعطل فني في منطقة وزيرستان (شمال) الواقعة في أقليم خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان. وذكرت شركة ماري بيتروليوم في بيان أن «ستة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية».
وأوضحت الشركة أن «الحادث وقع بسبب عطل في المحرك ولم يتم رصد أي علامة تخريب». وكان الفريق الموجود في المروحية عائدا من زيارة موقع نفطي قريب.
والشركة هي إحدى أكبر شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه في باكستان، بحسب موقعها الإلكتروني.
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