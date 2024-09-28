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مـصـرع سـتـــة أشـخـاص فـي تـحـطـــم مروحية تابعة لشركة نفط في باكستان

9/28/2024 8:10:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضى‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬تحطم‭ ‬مروحية‭ ‬بعيد‭ ‬إقلاعها‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬باكستان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬الباكستانية‭ ‬المالكة‭ ‬لها‭. ‬وكانت‭ ‬المروحية‭ ‬تقل‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬هم‭ ‬11‭ ‬راكبا‭ ‬وثلاثة‭ ‬طيارين‭ ‬أو‭ ‬أفراد‭ ‬طاقم‭ ‬روس‭. ‬وتعرضت‭ ‬المروحية‭ ‬لعطل‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وزيرستان‭ (‬شمال‭) ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقليم‭ ‬خيبر‭ ‬بختونخوا‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬أفغانستان‭. ‬وذكرت‭ ‬شركة‭ ‬ماري‭ ‬بيتروليوم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬ثمانية‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحادث‭ ‬وقع‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬في‭ ‬المحرك‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬علامة‭ ‬تخريب‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الفريق‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬المروحية‭ ‬عائدا‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬نفطي‭ ‬قريب‭.
‬والشركة‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬وإنتاجه‭ ‬في‭ ‬باكستان،‭ ‬بحسب‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭. ‬

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