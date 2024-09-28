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ثلاثة من أعضاء ((أوقفوا النفط)) يلطخون لوحتين لـفـان جـوخ بـحـسـاء بـرتـقـالـي لـلـمـرة الثالـثـة

9/28/2024 8:10:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬النفط‮»‬‭ ‬بإلقاء‭ ‬حساء‭ ‬برتقالي‭ ‬اللون‭ ‬على‭ ‬لوحتين‭ ‬شهيرتين‭ ‬للفنان‭ ‬فينسنت‭ ‬فان‭ ‬جوخ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬الشعراء‭ ‬والعشاق‮»‬‭ ‬بالمتحف‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬أحكام‭ ‬بالسجن‭ ‬على‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬النشطاء‭ ‬لتورطهم‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬نفس‭ ‬اللوحات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬وقد‭ ‬ألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الثلاثة‭ ‬بتهمة‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬التسبب‭ ‬بأضرار‭ ‬جنائية‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬فيبي‭ ‬بلامر‭ (‬23‭ ‬عامًا‭) ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عامين،‭ ‬وعلى‭ ‬آنا‭ ‬هولاند‭ (‬22‭ ‬عامًا‭) ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬شهرًا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألقتا‭ ‬الحساء‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬‮«‬زهور‭ ‬دوار‭ ‬الشمس‭ ‬1888‮»‬‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭. ‬وأكدت‭ ‬إدارة‭ ‬المتحف‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬اللوحتين‭ ‬المستهدفتين،‭ ‬‮«‬زهور‭ ‬دوار‭ ‬الشمس‭ ‬1888‮»‬‭ ‬و«زهور‭ ‬دوار‭ ‬الشمس‭ ‬1889‮»‬،‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬نقلهما‭ ‬للفحص،‭ ‬وتبين‭ ‬أنهما‭ ‬لم‭ ‬تتعرضا‭ ‬لأضرار‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬فيه‭ ‬النشطاء‭ -‬وهما‭ ‬امرأتان‭ ‬ورجل‭- ‬الحساء‭ ‬على‭ ‬اللوحتين،‭ ‬سُمع‭ ‬بعض‭ ‬الحضور‭ ‬يصرخون‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تفعلوا‭ ‬ذلك‭!‬‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬ X ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحركة‭ ‬ظهر‭ ‬النشطاء‭ ‬يخاطبون‭ ‬الحشد‭ ‬الغاضب‭ ‬بقولهم‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بسبب‭ ‬مطالبتهم‭ ‬بوقف‭ ‬مشاريع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الجديدة،‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬سياسة‭ ‬حكومية‭ ‬بعد‭ ‬أعمال‭ ‬احتجاجية‭ ‬مستمرة‭ ‬وضغط‭ ‬سياسي‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المتحف‭ ‬بأن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬دخلوا‭ ‬القاعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬وألقوا‭ ‬مادة‭ ‬تشبه‭ ‬الحساء‭ ‬على‭ ‬العملين‭ ‬الفنيين‭.‬

وصرحت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬بأنها‭ ‬احتجزت‭ ‬الأشخاص‭ ‬الثلاثة‭ ‬بتهمة‭ ‬التسبب‭ ‬بأضرار‭ ‬جنائية،‭ ‬وأن‭ ‬التحقيقات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬استهداف‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬الوطني‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬احتجاجية‭. ‬ففي‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬قام‭ ‬نشطاء‭ ‬بلصق‭ ‬أنفسهم‭ ‬بلوحة‭ ‬‮«‬عربة‭ ‬التبن‮»‬‭ ‬للفنان‭ ‬جون‭ ‬كونستابل‭.‬

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