حزب الـعـمـال يـعـلـن خـطـطا لرفع رسوم التعليم الجامعي رغم تعهده السابق بإلغائها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

بدورها،‭ ‬ذكرت‭ ‬وزيرة‭ ‬التعليم‭ ‬بريدجيت‭ ‬فيليبسون‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬رفع‭ ‬الرسوم‭ ‬لكنها‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬قد‭ ‬تآكلت‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لم‭ ‬ترتفع‭ ‬الرسوم‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬لدينا‭ ‬حاليًا‭ ‬هو‭ ‬أسوأ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬تأمل‭ ‬تحسين‭ ‬النظام‭ ‬بنهاية‭ ‬البرلمان‭. ‬وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬حوالي‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬عجزا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الأخير،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بعض‭ ‬جامعات‭ ‬مجموعة‭ ‬راسل؛‭ ‬إذ‭ ‬أبلغت‭ ‬جامعة‭ ‬يورك‭ ‬عن‭ ‬عجز‭ ‬قدره‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬بينما‭ ‬تتوقع‭ ‬جامعة‭ ‬كارديف‭ ‬عجزًا‭ ‬قدره‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وفي‭ ‬مايو‭ ‬اعترفت‭ ‬وزيرة‭ ‬التعليم‭ ‬السابقة‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬الرسوم‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الحالي‭ ‬البالغ‭ ‬9250‭ ‬جنيها‭ ‬إسترلينيا‭ ‬سنويًا‭ ‬كان‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬تستبعد‭ ‬زيادة‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬السير‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬أن‭ ‬تعهده‭ ‬السابق‭ ‬بإلغاء‭ ‬الرسوم‭ ‬الجامعية‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬التخلي‭ ‬عنه‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬التعهد‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬تعهدات‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬لقيادة‭ ‬حزب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬معظمها‭ ‬أو‭ ‬تخفيفها‭. ‬وقال‭ ‬ستارمر‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوعد‭ ‬ممكن،‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأضرار‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالاقتصاد‮»‬‭ ‬جعلت‭ ‬الوفاء‭ ‬به‭ ‬مستحيلاً‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نلتزم‭ ‬إلا‭ ‬بما‭ ‬نعلم‭ ‬أننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬به‮»‬‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬رسوم‭ ‬الجامعات‭ ‬ليكون‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬عدلاً‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬ذلك‭.‬

كما‭ ‬كشف‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬لشهر‭ ‬يونيو‭ ‬أن‭ ‬رسوم‭ ‬الجامعات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬مع‭ ‬التضخم،‭ ‬وينبغي‭ ‬زيادتها‭ ‬إلى‭ ‬9450‭ ‬جنيها‭ ‬إسترلينيا‭ ‬من‭ ‬الخريف‭ ‬المقبل‭. ‬وذكر‭ ‬المعهد‭ ‬أن‭ ‬الرسوم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10500‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬البرلمان‭.‬

وفي‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬بول‭ ‬جونسون‭: ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنك‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬الجامعات‭ ‬ثابتة‭ ‬إلى‭ ‬الأبد؛‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬تقليصًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة‭ ‬للجامعات‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما،‭ ‬ستجد‭ ‬نفسك‭ ‬أمام‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬وزيادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الطلاب‭ ‬الدوليين،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬ثمن‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬