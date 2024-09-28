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((التسهيلات للسيارات)) تطلق الإصدار الاحدث من هافال جوليون برو 2025

9/28/2024 8:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬زينب‭ ‬علي

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬التسهيلات‭ ‬للسيارات‭ ‬إطلاق‭ ‬السيارة‭ ‬الجديدة‭ ‬كليا‭ ‬هافال‭ ‬جوليون‭ ‬برو‭ ‬2025‭ ‬الشبابية،‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬امتدادا‭ ‬لسيارتها‭ ‬التي‭ ‬تصنف‭ ‬ضمن‭ ‬السيارات‭ ‬الأكثر‭ ‬مبيعا‭ ‬في‭ ‬فئتها،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬خاص‭ ‬بالإعلاميين‭ ‬والمؤثرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ GWM ‭. ‬وتجمع‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬بين‭ ‬الأداء‭ ‬العالي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬والتصميم‭ ‬العصري،‭ ‬وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬خيارا‭ ‬مثاليا‭ ‬للشباب‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬تجربه‭ ‬قيادة‭ ‬مميزة‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭.‬‮

أوضح‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحليبي،‭ ‬مدير‭ ‬التسويق،‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬للسيارة‭ ‬تم‭ ‬حجزها،‭ ‬وأن‭ ‬الشركة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحتفل‭ ‬بإطلاق‭ ‬الفئة‭ ‬الأحدث‭ ‬من‭ ‬هافال‭ ‬جوليون‭ ‬برو،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬السيارات‭ ‬مبيعًا‭ ‬في‭ ‬فئتها‭ ‬منذ‭ ‬2021‭.‬‮

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التصميم‭ ‬الخارجي‭ ‬الجديد‭ ‬للسيارة‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تميزا،‭ ‬مع‭ ‬إضاءة‭ ‬ LED ،‭ ‬وشاشة‭ ‬تكنولوجية‭ ‬بحجم‭ ‬12‭.‬3‭ ‬بوصة،‭ ‬وكاميرا‭ ‬بزاوية‭ ‬360‭ ‬درجة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مزايا‭ ‬الأمان‭ ‬المتقدمة‭ ‬مثل‭ ‬نظام‭ ‬النقطة‭ ‬العمياء،‭ ‬ونظام‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المسار،‭ ‬ومثبت‭ ‬السرعة‭ ‬التفاعلي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تميزها‭ ‬بمساحة‭ ‬خلفية‭ ‬مريحة‭ ‬للركاب‭.‬

وتواصل‭ ‬شركة‭ ‬التسهيلات‭ ‬للسيارات‭ ‬تعزيز‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬وتقديم‭ ‬سيارات‭ ‬اقتصادية‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬وأداء‭ ‬عال‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭.‬‮

وتلبي‭ ‬جوليون‭ ‬برو‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأداء‭ ‬فهي‭ ‬مجهزة‭ ‬بمحرك‭ ‬بسعة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬تيربو‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬سلسة‭ ‬وممتعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الأنظمة‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الاستقرار‭ ‬والتحكم‭ ‬على‭ ‬شتى‭ ‬أنواع‭ ‬الطرقات‭.‬‮

كما‭ ‬تتميز‭ ‬هافال‭ ‬جوليون‭ ‬برو‭ ‬بتصميمها‭ ‬العصري‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الشباب‭ ‬والحيوية،‭ ‬وينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصميم‭ ‬الديناميكي‭ ‬للسيارة‭ ‬وتفاصيلها‭ ‬الخارجية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أنظمة‭ ‬الإضاءة‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬جاذبية‭ ‬قصوى‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬جمالا‭ ‬عن‭ ‬تصميمها‭ ‬الخارجي،‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬المقصورة‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬القيادة‭ ‬كالنـظام‭ ‬الترفيهي‭ ‬المتقدم‭ ‬وأنظمة‭ ‬مساعدة‭ ‬السائق‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تتميز‭ ‬هافال‭ ‬جوليون‭ ‬بميزات‭ ‬إضافية،‭ ‬منها‭ ‬نظام‭ ‬الرؤية‭ ‬المحيطية،‭ ‬ونظام‭ ‬الوقوف‭ ‬التلقائي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فتحة‭ ‬سقف‭ ‬بانورامية‭. ‬

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