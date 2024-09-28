((التسهيلات للسيارات)) تطلق الإصدار الاحدث من هافال جوليون برو 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: زينب علي
أعلنت شركة التسهيلات للسيارات إطلاق السيارة الجديدة كليا هافال جوليون برو 2025 الشبابية، والتي تشكل امتدادا لسيارتها التي تصنف ضمن السيارات الأكثر مبيعا في فئتها، وذلك خلال حفل خاص بالإعلاميين والمؤثرين في معرض GWM . وتجمع هذه السيارة بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري، وتعدّ هذه السيارة خيارا مثاليا للشباب الباحثين عن تجربه قيادة مميزة بأسعار تنافسية.
أوضح إبراهيم الحليبي، مدير التسويق، أن أكثر من 50 % من الدفعة الأولى للسيارة تم حجزها، وأن الشركة حرصت على أن تحتفل بإطلاق الفئة الأحدث من هافال جوليون برو، والتي كانت من بين أفضل السيارات مبيعًا في فئتها منذ 2021.
وأضاف أن التصميم الخارجي الجديد للسيارة أصبح أكثر تميزا، مع إضاءة LED ، وشاشة تكنولوجية بحجم 12.3 بوصة، وكاميرا بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى مزايا الأمان المتقدمة مثل نظام النقطة العمياء، ونظام الحفاظ على المسار، ومثبت السرعة التفاعلي، إلى جانب تميزها بمساحة خلفية مريحة للركاب.
وتواصل شركة التسهيلات للسيارات تعزيز استراتيجيتها في فهم احتياجات العملاء في السوق البحريني وتقديم سيارات اقتصادية ذات قيمة وأداء عال بأسعار تنافسية.
وتلبي جوليون برو جميع احتياجات وتطلعات السائقين في مملكة البحرين من حيث الأداء فهي مجهزة بمحرك بسعة 1.5 تيربو لضمان تجربة قيادة سلسة وممتعة بالإضافة الى الأنظمة المتطورة التي تسهم في تحسين الاستقرار والتحكم على شتى أنواع الطرقات.
كما تتميز هافال جوليون برو بتصميمها العصري الذي يعكس روح الشباب والحيوية، وينعكس ذلك من خلال التصميم الديناميكي للسيارة وتفاصيلها الخارجية بالإضافة الى أنظمة الإضاءة الحديثة التي تمنحها جاذبية قصوى على الطريق، أما بالنسبة للتصميم الداخلي فهو لا يقل جمالا عن تصميمها الخارجي، حيث تحتوي المقصورة على تقنيات تكنولوجية مبتكرة لتعزيز تجربة القيادة كالنـظام الترفيهي المتقدم وأنظمة مساعدة السائق.
علاوة على ذلك تتميز هافال جوليون بميزات إضافية، منها نظام الرؤية المحيطية، ونظام الوقوف التلقائي، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية.
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